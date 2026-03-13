Supetar uveo novu digitalnu uslugu: mobilna aplikacija za komunalne informacije

„Digitalne usluge danas su važan dio kvalitetnog i učinkovitog upravljanja gradom. Ovom aplikacijom željeli smo našim sugrađanima olakšati pristup informacijama o komunalnim uslugama, ali dodatno potaknuti odgovorno postupanje s otpadom. Uvođenje ovakvih rješenja dio je šireg procesa modernizacije komunalnih usluga i podizanja kvalitete života u našeg gradu i okolici”, ističe Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Komunalno društvo „Grad” predstavilo je novu mobilnu aplikaciju Komunalno Supetar, namijenjenu građanima koji želje jednostavniji i brži pristup informacijama o komunalnim uslugama, računima i odvozu otpada. Aplikacija je dostupna za mobilne uređaje s operativnim sustavima Android i iOS, a korisnicima omogućuje pregled važnih informacija na jednom mjestu te pravovremene obavijesti.

Prilikom prvog pokretanja aplikacije korisnici se prijavljuju unosom OIB-a i korisničke šifre koja se nalazi na računu za komunalne usluge. Nakon uspješne prijave otvara se korisnički profil u kojem su vidljivi svi brojevi ugovora te povezane adrese, što omogućuje građanima jednostavno praćenje više komunalnih usluga.

Jedna od važnih funkcionalnosti aplikacije odnosi se na informiranje građana o pravilnom razvrstavanju otpada. U aplikaciji se nalazi i pregled uputa o odvajanju različitih vrsta otpada te informacije o pripadajućim spremnicima, što olakšava svakodnevno odgovorno odlaganje otpada.

Značajka koje je dobila najpozitivniji odjek svakako je obavijest o odvozu otpada. Dan prije planiranog odvoza korisnici aplikacije automatski dobivaju notifikaciju koja ih podsjeća da na vrijeme pripreme kante za pražnjenje. Osim odličnog podsjetnika za građane, na ovaj način unapređuje se i organizacija odvoza otpada te komunikacija s građanima.

Razvoj aplikacije potpisuje supetarski IT poduzetnik Dejan Grepo, vlasnik tvrtke web-LAB.hr, specijalizirane za razvoj web i mobilnih aplikacija te digitalnih rješenja za turizam i javni sektor.

Uvođenjem digitalnih usluga KD „Grad” dodatno modernizira svoje poslovanje i olakšava komunikaciju s korisnicima, istovremeno potičući odgovorno gospodarenje otpadom i podizanje ekološke svijesti u zajednici.