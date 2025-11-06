Supetar dobiva novi Dom kulture - predstavljen projekt DOKS

Cilj projekta je revitalizacija zgrade koja je godinama bila nekorištena, a pretvorit će se u novi, suvremeni i multifunkcionalni prostor za kulturu, umjetnost i društveni život zajednice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.016.117,40 eura, od čega je 863.750,79 eura osigurano kroz bespovratna sredstva iz fondova Europske unije. Polovica iznosa vlastitih sredstava financirana je iz Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

„Želimo da svi stanovnici i posjetitelji Supetra osjete prostor DOKS-a kao dom, kako mu i ime sugerira – da u njemu borave, druže se, uživaju u kulturi. Sljedeći korak je osnivanje Centra za kulturu Supetar, ustanove koja će objediniti kulturne i kreativne inicijative u našem gradu te doprinijeti očuvanju i promicanju otočkog identiteta, tradicije i kulturne baštine“, izjavila je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Rekonstrukcija Doma kulture Supetar obuhvaća kompletnu građevinsku rekonstrukciju zgrade, opremanje namještajem, IT opremom te suvremeni multimedijalni i interaktivni galerijski postav. Opremanjem prostora DOKS-a razvit će se inovativne usluge u kulturi na razini Supetra te će se povećati pristupačnost kulturnih sadržaja svim građanima, a osobito pripadnicima ranjivih skupina. Tijekom provedbe projekta održat će se i niz dodatnih aktivnosti poput tiska priručnika na Brailleovom pismu te održavanju edukacija za zaposlenike o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom i ostalih ranjivih skupina.

Zgrada Doma kulture Supetar po završetku projekta bit će maksimalno iskorištena. Suteren će služiti kao spremište i arhiv, dok će prizemlje postati polivalentni prostor namijenjen različitim kulturnim i društvenim djelatnostima. Na prvom katu smjestit će se stalni postav posvećen kiparu Ivanu Rendiću, začetniku modernog hrvatskog kiparstva, a potkrovlje će biti uređeno kao uredski i operativni prostor Centra za kulturu Supetar. U sklopu objekta planirana je i multifunkcionalna dvorana u prizemlju namijenjena izložbama lokalnih umjetnika i drugim kulturno-umjetničkim događanjima.

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje društveno-kulturnog doma Supetar” provodi se u partnerstvu s Narodnom knjižnicom Supetar, Turističkom zajednicom Grada Supetra i Centrom za kulturu Općine Bol.