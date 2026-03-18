Supetar dijeli uskrsnice od 50 eura, evo detalja

„Znamo koliko svaki financijski doprinos može značiti u svakodnevici naših sugrađana, osobito uoči blagdana. Ovom mjerom želimo pružiti konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija te im barem malo olakšati uskrsne dane. Grad Supetar nastavit će provoditi politike koje stavljaju naglasak na solidarnost, brigu i dostojanstvo svih naših građana”, ističe Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Grad Supetar će i ovih uskrsnih blagdana dodijeliti uskrsnice u iznosu od 50,00 eura, građanima kojima je takva podrška najpotrebnija.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s mirovinom do 500,00 eura, osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, nezaposleni hrvatski branitelji te onkološki bolesnici, svi s prebivalištem na području Grada Supetra.

Isplata uskrsnica u Supetru vršit će se od 23. do 27. ožujka 2026. godine, radnim danom od 09:00 do 11:00 sati, na adresi Vlačica 5.

Kako bi se omogućila što dostupnija isplata, uskrsnice će se dijeliti i po naseljima prema sljedećem rasporedu: u Mircima 23. ožujka, u Splitskoj 24. ožujka te u Škripu 25. ožujka 2026. godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama mjesnih odbora.

Građani koji ostvaruju pravo na uskrsnicu prilikom isplate dužni su dostaviti presliku važeće osobne iskaznice te odgovarajuću dokumentaciju ovisno o svom statusu: posljednja potvrda o mirovini, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i statusu hrvatskog branitelja, porezno uvjerenje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno medicinsku dokumentaciju ne stariju od šest mjeseci.

Grad Supetar ovom mjerom želi dodatno pomoći svojim sugrađanima uoči nadolazećih blagdana i nastaviti kontinuitet brige o socijalno osjetljivim skupinama, uz naglasak na dostojanstven i kvalitetan život svih građana.