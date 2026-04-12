Superautomobili će pod helikopterskom pratnjom protutnjati od Zagreba do Istre

Jedan od najekskluzivnijih automobilističko-lifestyle događaja u regiji, Auto Sport Adria, ovog se lipnja vraća u Hrvatsku s još ambicioznijim konceptom i programom koji briše granicu između automobilizma i hedonizma.

Da se pritom ne radi samo o još jednom automobilskom okupljanju, nego o pažljivo osmišljenom iskustvu koje naglasak stavlja na izvrsnost i stil, potvrđuje i novo partnerstvo s domaćom kućom Pagoda Classics. Kako ističe Karlo Beštak, osnivač i treća generacija ljubitelja oldtimera, riječ je o prirodnom spoju vrijednosti koje nadilaze same automobile: „Suradnja Pagoda Classicsa i Auto Sport Adrie je prirodna jer uz ljubav prema automobilima gajimo i jednaku predanost izvrsnosti. Jednostavno, sve što radimo mora biti na najvišem nivou. Ne znamo i ne želimo drugačije. Uz to, kao što volimo raditi, volimo se i zabaviti, a po tom pitanju ovaj event je bez konkurencije.“

Novo izdanje održat će se od 11. do 14. lipnja, a organizatori najavljuju četiri dana intenzivnog iskustva koje okuplja vlasnike i zaljubljenike u najpoželjnija vozila svijeta, od superautomobila do pažljivo odabranih klasika.

Program započinje 11. lipnja u 14 sati na atraktivnom City Islandu u Zagrebu, gdje će biti održan javni event otvoren za posjetitelje. Građani će imati priliku izbliza vidjeti impresivnu kolekciju automobila koje rijetko na cestama.

Karavana kreće 12. lipnja u 10 sati, a već sam početak donosi snažan vizualni spektakl. Uz policijsku pratnju tijekom cijelog događanja, sudionike će od Zagreba do izlaza iz grada pratiti i policijski helikopter! Ruta vodi prema obali, gdje je planiran ručak, nakon čega se karavana nastavlja prema luksuznom istarskom resortu koji postaje središnja baza događanja. Posebno će uzbudljiva biti ruta preko Karlobaga i Jadranske magistrale čiju slikovitost i užitak vožnje koji pruža ne treba previše naglašavati. Večer je rezervirana za gala večeru i party na krovu, uz vrhunsku gastronomiju i umrežavanje kakvo se može ostvariti samo na probranim regionalnim događajima.

Subotnji dan u idiličnoj Istri započinje degustacijom vina, nakon čega slijedi povratak u bazu, ručak i pool party. Večer donosi jedan od najatraktivnijih trenutaka cijelog eventa, drag race na obližnjem aerodromu, nakon čega se sudionici vraćaju na večeru i još jedan rooftop party uz potpis vrhunskog međunarodnog chefa.

Završni dan, 14. lipnja, donosi elegantan zaključak uz brunch na rustikalnom imanju, gdje će biti organizirana i izložba vrhunskih oldtimer automobila, uz ekskluzivnu selekciju vozila koje predstavljaju klijenti Pagoda Classicsa.

Iako su vrhunski automobili i dalje u središtu pažnje, Auto Sport Adria i ove godine potvrđuje poziciju prestižne lifestyle platforme koja spaja gastronomiju, putovanja i networking, stvarajući nezaboravno iskustvo koje višestruko nadilazi klasične automobilske događaje.