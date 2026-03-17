Sumnja u silovanje u Splitu: 20-godišnjak završio na Bilicama. Nakon izlaska, Poljakinju odveo u stan

Turističke zanimljivosti Hrvatske idućih mjesec dana 20-godišnjak iz Aberbejdžana (kako je američki predsjednik nazvao tu srednjoazijsku državu) neće gledati, najmanje toliko provest će u - zatvoru na Bilicama!

Priveden je na Županijski sud u Splitu zbog sumnje da je silovao 22-godišnju Poljakinju...

Cura se nekoliko puta onesvijestila

Prema splitskom Županijskom državnom odvjetništvu, mladić iz Azerbajdžana je 15. ožujka ove godine oko 2 sata poslije ponoći, nakon noćnog izlaska s mladom Poljakinjom koja je popila prilično alkoholnih pića, curu odveo do svog apartmana. Ne bi u tome bilo ništa neobično da se putem djevojka nije nekoliko puta onesvijestila - ipak je nekako dovukao u apartman i tamo je tijelom onemogućio u kretanju...

Pritvoren je

'Okrivljenik je u nakani zadovoljenja spolnog nagona, unatoč jasnom protivljenju i opiranju žrtve, fizičkom snagom nadjačao djevojku i nad njom izvršio spolni odnošaj.' - stoji u priopćenju splitskog tužiteljstva.

Mladiću je nakon ispitivanja određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.