Sumnja na mito od 120 tisuća eura: Odvjetnici očekuju da Mikulić danas ide pred suca istrage

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, koji je uhićen zbog sumnje na korupciju, ispitan je u USKOK-u.

Njegovi odvjetnici najavili su da se danas očekuje daljnja procedura pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Mikulić je pod istragom zbog navodnog primanja mita i malverzacija u dva kamenoloma u Zagorju. Prema neslužbenim informacijama, više je mjeseci bio pod nadzorom istražitelja koji su, među ostalim, ozvučili njegovo vozilo, piše HRT.

Također neslužbeno, sumnjiči ga se da je 120 000 eura mita podijelio sa svojim kumom Draganom Krasićem, donedavnim načelnikom Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva.

Navodno je snimljen i trenutak u kojem Mikulić Krasiću predaje kuvertu, u kojoj je, sumnja se, bio novac koji su dobili kao mito.

- Iznosio je obranu, odgovarao na sva pitanja. Dobro se drži, sve je pojasnio i sad ćemo vidjeti što će dalje biti. Stav je obrane da on nije kriv, rekao je Nikola Mandić, odvjetnik Andrije Mikulića.

- Pretpostavljamo da nas sutra čeka daljnja procedura pred Županijskim sudom u Zagrebu - slijedi nam sudac istrage. Pričekajmo jutro pa ćemo vidjeti detaljnije te ćemo mi kao obrana imati više informacija što dalje. Nema nikakve odluke, čekamo jutro, istaknuo je jučer Ivan Stanić, također odvjetnik Andrije Mikulića.