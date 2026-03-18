Sukobima na Marjanu nema kraja! Peršić govori o zataškavanju elaborata, a Marinić uzvraća da je riječ o dezinformacijama: "Kolovođa 'marjanskih težaka', čitaj bespravnih, divljih graditelja..."

Na području Park-šume Marjan već godinama postoji ozbiljan problem u sustavu zaštite od požara, a informacije koje su posljednjih dana izašle u javnost otvaraju pitanje odgovornosti za stanje jednog od najvrjednijih splitskih zaštićenih prostora. U središtu prijepora našao se Elaborat procjene ugroženosti od požara, dokument izrađen još 2022. godine, ali, prema tvrdnjama Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu", nikada nije dobio suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Civilne zaštite, niti je na temelju njega uspostavljen sustav zaštite od požara koji zakon predviđa.

Udruga pritom iznosi ozbiljne optužbe na račun nekadašnjeg vodstva Javne ustanove Park-šuma Marjan i političkih aktera koji su, kako tvrde, upravljali procesima u pozadini. Posebno prozivaju Stipu Mušuru, voditelja Odsjeka nadzora i protupožarne zaštite na Marjanu i bivšeg ravnatelja JU PŠ Marjan, za kojega navode da ne ispunjava zakonske uvjete za rad na tom mjestu jer nema položen protupožarni ispit. Uz njega spominju i bivšeg ravnatelja Marka Pejnovića te Srđana Marinića, za kojega tvrde da je tijekom mandata Puljkove gradske vlasti "vukao sve konce upravljanja Javnom ustanovom".

Prema tvrdnjama Udruge, ključni je problem u tome što dokument koji je trebao biti temelj protupožarne zaštite nikada nije stavljen u funkciju.

"Drugim riječima – dokument postoji, ali sustav zaštite od požara koji iz njega proizlazi nikada nije uspostavljen. Naglašavamo da je to bila zakonska obveza Javne ustanove. Budući da Park šuma Marjan prema protupožarnoj kategorizaciji spada u 2b kategoriju rizika od požara - Javna ustanova prema zakonu mora imati elaborat procjene ugroženosti od požara, na temelju kojeg se izrađuje plan zaštite od požara, a na temelju plana i godišnji preventivno-operativni program zaštite od požara."

Udruga pritom navodi i da su tijekom istraživanja došli do saznanja kako je prethodnih godina napravljen niz propusta koji su, po njihovu stavu, ozbiljno ugrozili protupožarnu zaštitu Marjana. Kao posebno problematično ističu činjenicu da, iako je Elaborat izrađen 2022. godine, suglasnost Civilne zaštite nikada nije zatražena.

"Nije niti mogao, jer suglasnost gospodin Mušura, zaposlenik zadužen za protupožarnu zaštitu i bivši ravnatelj Marko Pejnović, nikada nisu ni zatražili."

"Je li suglasnost izbjegnuta kako se elaborat ne bi morao provesti?"

Iz Udruge otvoreno postavljaju pitanje je li izostanak traženja suglasnosti bio tek administrativni propust ili svjesna odluka da se izbjegne provedba mjera koje su bile predviđene elaboratom. Tvrde da se upravo u tome krije bit cijelog slučaja.

"Je li moguće da su odgovorne osobe u Javnoj ustanovi svjesno izbjegavale tražiti suglasnost civilne zaštite kako se taj elaborat ne bi morao provesti u praksi?"

Prema dostupnim informacijama kojima raspolaže Udruga, jedan od razloga zbog kojih suglasnost nije zatražena mogla bi biti činjenica da je elaboratom bilo planirano uređenje sustava protupožarne zaštite na južnim padinama Marjana. Riječ je, navode, prvenstveno o uspostavi protupožarnih putova duž područja na kojem dominiraju poljoprivredne površine. Provedba takvih mjera podrazumijevala bi pristup i intervencije i na tim površinama, kao i izgradnju hidrantske mreže. Upravo tu Udruga vidi sukob s, kako navode, vizijom tadašnjeg "upravitelja Marjana u sjeni" Srđana Marinića. U prilog tome pozivaju se i na sam elaborat, iz kojega, kako tvrde, proizlazi da upravo južne padine predstavljaju najrizičniji dio Park-šume kada je riječ o opasnosti od požara.

"Ono što je zaista šokantno i gotovo nevjerojatno je da Elaborat procjene ugroženosti od požara naglašava upravo južne padine kao zonu u kojoj prijeti najveća opasnost od požara."

U opisu dokumentacije Udruga posebno navodi i sadržaj koji se odnosi na prometnu infrastrukturu, uz tvrdnju da su "Ulice Supilova i Pod Kosom" elaboratom predviđene za pretvaranje u protupožarne putove, kao i da su protupožarni putovi bili predviđeni Elaboratom još 2022. godine.

"Kamera može pokazati gdje gori, ali bez pristupa i vode to znanje ne znači puno"

Predsjednik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu" Ivan Peršić u izjavi oštro kritizira način na koji je, po njegovu mišljenju, sustav zaštite od požara bio postavljen posljednjih godina. Iako priznaje da je tehnološki segment ranog uočavanja požara razvijen, smatra da to nije dovoljno bez osnovne terenske infrastrukture.

"Pohvalno je što je Park-šuma Marjan danas pokrivena sustavom kamera, odašiljača i komunikacijskih veza za rano uočavanje požara. Međutim, kakva je korist od toga da požar vidimo ako ga ne možemo ugasiti? Naime, u Elaboratu procjene zaštite od požara jasno je naglašeno da je temelj učinkovite zaštite upravo mreža protupožarnih puteva i pristupa za vatrogasce. Ako ti putevi nisu osigurani, sama detekcija požara ne rješava problem. Drugim riječima, kamera može pokazati gdje gori, ali bez pristupa vatrogasnih vozila i vode to znanje ne znači puno", kaže Ivan Peršić.

Peršić u nastavku iznosi još jednu tešku optužbu, tvrdeći da nije bila organizirana ni noćna smjena na osmatračnici Sedlo, iako je ta lokacija, kako navodi, u Preventivno-operativnom planu zaštite od požara predviđena kao centralno mjesto za protupožarnu dojavu na području Marjana.

"Još skandaloznije zvuči saznanje da nije bila organizirana noćna smjena na osmatračnici Sedlo, iako je ta lokacija u Preventivno - operativnom planu zaštite od požara predviđena kao centralno mjesto za protupožarnu dojavu na području Marjana. Drugim riječima, imamo kamere koje mogu pokazati da šuma gori, ali noću nismo imali nikog u centrali za dojavu i nemamo osigurane pristupe i hidrantsku mrežu za gašenje. Sve to nas dovodi do zaključka da bi Grad Split u slučaju požara - po Mušuri, Pejnoviću i Mariniću - imao samo detaljni video Marjana kako gori bez ikakve mogućnosti intervencije."

"Opasni eksperimenti" i optužbe na račun bivše vlasti

Udruga pritom slučaj ne promatra samo kao pitanje jednog neutvrđenog elaborata, nego kao dio šire slike upravljanja Javnom ustanovom u mandatu bivše gradske vlasti. Tvrde da je ignoriranje struke dovelo do urušavanja stručnog sustava unutar ustanove.

"Srđan Marinić često govori kako je upravo on zaštitnik 'javnog interesa' na Marjanu. Ako je javni interes četiri godine držati elaborat o zaštiti od požara u ladici samo zato da vlasnici na Marjanu ne dobiju put i vodu, onda bi građanima Splita napokon trebalo postati jasno kakve opasne eksperimente je zadnje četiri godine Marinić radio na Marjanu. Ovo je samo zadnji u nizu dokaza ignoriranja struke u mandatu bivše gradske vlasti, koja je iz Ustanove potjerala sve stručne ljude i ukinula stručne službe - od pravnika do šumara. Zato su svi akti pali, zato nema Plana upravljanja, zato nema Elaborata procjene ugroženosti od požara i drugih ključnih dokumenata."

U toj argumentaciji Udruga naglašava da je upravo zaštita od požara jedan od temeljnih zadataka Javne ustanove, odnosno preduvjet da bi uopće bilo moguće očuvati šumu i zaštićeno područje.

"Upravo je zaštita od požara jedan od temeljnih zadataka Javne ustanove. Ona je preduvjet da bi uopće imali šumu i zaštićeno područje, stoga se nadamo se kako će aktualna gradska vlast i vodstvo Javne ustanove usvojiti i provesti ključne zakonske dokumente", poručio je Ivan Peršić, predsjednik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu".

Marinić uzvraća: "Plasiraju dezinformacije i obmanjuju javnost"

Za komentar smo kontaktirali i Srđana Marinića, predsjednik Društva Marjan i gradski vijećnik s liste stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita, kojega Udruga izravno proziva. On u odgovoru odlučno odbacuje sve navode i optužbe te tvrdi da je riječ o dezinformacijama.

"Opet, po ne znam koji put, kolovođa "marjanskih težaka", čitaj bespravnih, divljih graditelja s Marjana, plasira dezinformacije na osnovu kojih obmanjuje javnost. Iz njihovog kaotičnog teksta izostavljeno je najvažnije."

Marinić zatim navodi ono što smatra ključnim činjenicama koje, prema njegovim riječima, potpuno mijenjaju sliku sustava zaštite od požara na Marjanu. Prije svega ističe da se unutar obuhvata Park-šume nalazi postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. "Da se unutar obuhvata Park-šume Marjan nalazi postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, sa 24-satnim dežurstvom 6 profesionalnih vatrogasaca i navalnim vozilima."

Uz to dodaje i da Javna ustanova ima sklopljen ugovor s tvrtkom Odašiljači veze d.o.o. o 24-satnom videonadzoru s detekcijom dima i vatre te automatskom dojavom, ne Javnoj ustanovi, nego izravno u dojavni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. "Također izostavljeno je i da Javna ustanova ima potpisan ugovor s tvrtkom Odašiljači veze d.o.o. o 24-satnom video nadzoru s detekcijom dima i vatre i automatskom dojavom ne Javnoj ustanovi, nego u dojavni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita."

Pritom Marinić usput proziva i sadašnje vodstvo ustanove, navodeći da je novi ravnatelj Jakša Božanić novi ugovor o ranoj detekciji požara potpisao tek nedavno i to sa zakašnjenjem od tri mjeseca. "Onako usput, novi ravnatelj Jakša Božanić potpisao je novi ugovor o ranoj detekciji požara tek nedavno sa 3 mjeseca zakašnjenja."

"Gašenje požara nije posao Javne ustanove"

Marinićev odgovor posebno se zadržava na pitanju nadležnosti. Po njemu, Udruga pogrešno interpretira ulogu Javne ustanove i njezinih zaposlenika u sustavu zaštite od požara, jer oni nisu ni ovlašteni ni osposobljeni za gašenje požara, osim početnog gašenja.

"I još jedna važna informacija, Javna ustanova nema ovlasti obavljanja djelatnosti gašenja požara, niti to smiju imati, a zaposlenici nisu vatrogasci, niti smiju gasiti požar, osim početnog, gašenja požara. Gašenje požara je dužnost i obveza profesionalaca, vatrogasaca, ne javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima."

Osvrnuo se i na temu protupožarnih putova na južnim padinama Marjana, gdje je Udruga locirala jedan od ključnih problema. Marinić tvrdi da je na svakom od tih zemljanih putova, u cilju zaštite od požara, potrebno postaviti rampe, a same putove održavati, no pritom naglašava i obvezu vlasnika privatnih parcela. "Što se tiče požarnih putova na južnim padinama na svakom od tih zemljanih putova u cilju zaštite od požara treba postaviti rampe, a požarne putove održavati. Uz napomenu, da je održavanje privatnih parcela obveza vlasnika tih zemljišta."

Na kraju poručuje da će o temi nastaviti govoriti kada dobije službene podatke o broju požara u Park-šumi Marjan od 2005. godine do danas.