Sukob u Slivnu završio teškim ozljeđivanjem: Muškarac udaren bocom u glavu, 24-godišnjak predan pritvoru

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je na štetu 46-godišnjaka počinio kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda.

U subotu, 11. travnja 2026.godine oko 22,15 sati u Slivnom tijekom zajedničkog druženja muškarci su se sukobili da bi u jednom trenutku 22-godišnjak bocom u glavu udario 46-godišnjaka koji je odveden na pružanje liječničke pomoći i zadržan na liječenju.

Na mjestu događaja obavljen je očevid i provedeno istraživanje nad 24-godišnjakom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 24-godišnjak će danas biti predan pritvorskom nadzorniku.