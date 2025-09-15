Sukob u glavnom gradu SAD-a: Trump najavljuje izvanredno stanje zbog nesuradnje s ICE-om

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak da planira proglasiti nacionalno izvanredno stanje te staviti Washington D.C. pod federalnu nadležnost. Ova odluka uslijedila je nakon što je gradonačelnica Muriel Bowser poručila da gradska policija neće surađivati s Imigracijskom i carinskom službom (ICE).
Središnja točka sukoba odnosi se na razmjenu podataka o osobama koje nezakonito žive u Sjedinjenim Državama ili su u zemlju ušle bez dozvole. Kritičari upozoravaju da Trumpova prijetnja predstavlja prekoračenje saveznih ovlasti.
Proteklih tjedana tisuće građana prosvjedovale su na ulicama zbog raspoređivanja Nacionalne garde, koja je još u kolovozu angažirana kako bi se, prema riječima vlasti, „uspostavili zakon, red i sigurnost“ u glavnom gradu.
Trump je na društvenoj mreži Truth Social ustvrdio da je „u samo nekoliko tjedana grad procvjetao“ te da prvi put nakon dugog niza godina gotovo i nema kriminala. Za situaciju je okrivio, kako ih je nazvao, „radikalne ljevičarske demokrate“, koji su, prema njegovim riječima, izvršili pritisak na gradonačelnicu Bowser da odbije suradnju s ICE-om.
Nacionalna garda inače je podređena guvernerima saveznih država, osim u slučajevima kada se stavi u saveznu službu. Za razliku od njih, Nacionalna garda Washingtona neposredno odgovara predsjedniku.