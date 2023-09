SUHE ŠPINE Stanovnici dviju splitskih ulica sutra će biti bez vode tijekom jutra: 'Osigurajte potrebne zalihe'

Iz "Vodovoda i kanalizacije" obavještavaju potrošače vode na području Splita, ulice Šižgorićeva od broja 1 do broja 5 i Stepinčeva od broja 2 do broja 12) da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom dana 04.09.2023. (ponedjeljak) u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora.

Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete kontaktirati pozivni centar VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split na broj: 021 545-900 - poručuju iz ove komunalne tvrtke.

Autocistera s pitkom vodom bit će parkirana kod mjesta radova.