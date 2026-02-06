Suđenje pomorcima: Dan nakon nesreće utvrdili su kvar, a onda dali serviseru da izvuče dokaze

U suđenju trojici pomoraca s Jadrolinijina broda Lastovo, okrivljenih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u kojem su poginula trojica njihovih kolega, ispituje se zakonitost dokaza. To znači da optužnica još nije potvrđena, a tko zna hoće li i biti ako dođe do obrata.

"To je postupak unutar rasprave o zakonitosti dokaza. Naime, 11. kolovoza se dogodila ta stravična nesreća, dan nakon, 12. kolovoza, na teren izlazi inspekcija Ministarstva mora, to su stručni ljudi. Ponavljaju istu situaciju kao kad je pala rampa dan ranije, i rampa opet nekontrolirano pada. Konstatirali su kvar hidrauličkog sustava. Dan nakon tog pregleda, ŽDO Rijeka nalaže da se iz hidrauličkog sustava izvuče ventil koji je ključan dokaz i to nalažu dugogodišnjem serviseru tog sustava. To je sporno, jer u tom trenutku bi i on trebao biti osumnjičenik ako je u pitanju kvar", govori odvjetnica Mirela Alerić Puklin koja zastupa zapovjednika broda, piše 24sata.

Drugim riječima, obrana smatra da je ŽDO dozvolio priliku da se s ključnim dokazom koji treba pokazati je li bio kvar ili ne, manipulira. To ne znači da optužuju servisera, ali im je problematično da stručnjaci iz Ministarstva dan nakon nesreće utvrde kvar, a nakon toga se za sve krivi trojicu pomoraca. U slučajevima gdje je kvar uzrok smrti, optuženi mogu biti svi: od predsjednika Uprave koji je odgovorna osoba tvrtke do čovjeka koji je zadnji nešto šarafio na dijelu gdje je kvar. Mogu biti optuženi čak i odgovorni ljudi tvrtke koja je proizvela sporan ventil. Cijela stvar podsjeća na slučaj Agrokor kad je optužnica pala jer su vještaci koji su radili za DORH u sukobu interesa s obzirom na to da su radili za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave.

"Ovi ljudi nisu krivi"

Iz Sindikata pomoraca kažu da je ovo strašan propust za kojeg se pitaju je li namjerno napravljen.

"Ventil je vještačila ista tvrtka koja ga je trebala održavati. Trebam li više što reći? Taj dokaz je sad kompromitiran. Sad se više nikako ne može utvrditi je li ventil bio ispravan ili ne, osim zdravim razumom. A zdravi razum kaže da nijedna rampa ne pada naglo ako je ventil ispravan. Napravila se velika filozofija od svega, a zapravo je jednostavno: da rampa može naglo pasti ako je sve ispravno, dakle samo zbog ugašenog motora, rampe bi po Jadranu padale svaki dan. Od početka tvrdimo da trojica pomoraca nisu krivi. Upućena je prekršajna prijava za Upravu, oni će biti kažnjeni s par tisuća eura, a pomorci su kazneno prijavljeni. Trebam li još što reći? Ovi ljudi nisu krivi, radili su u uvjetima u kojima nisu smjeli raditi, s opremom i brodom koji nije smio ploviti. Ovo je nevjerojatan sukob interesa, ne mogu vjerovati da su dali da ventil vještači osoba koja je potencijalno uzrok problema", govori glavni tajnik Sindikata pomoraca, Neven Melvan.

Više o ovoj temi pročitajte na portalu 24sata.