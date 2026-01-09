Sudarili se ralica i kamion, kočnice jednostavno nisu mogle ništa

Diljem Hrvatske snijeg i led otežavaju kretanje vozačima i pješacima. U Zagrebačkoj traumi primljeno je gotovo 100 pacijenata, među kojima je 50 do 60 osoba s prijelomima, dok je desetak zahtijevalo hitne operacije.

Zimske službe i solane intenzivno rade kako bi ceste i nogostupi bili prohodni. U pojedinim općinama, poput Matulja i Viškova, ceste su očišćene, a sol i šljunak su u pripravnosti za daljnje posipavanje.

Koliko su ceste opasne pokazuje i snimka s područja Opatije, gdje se ralica zbog skliskog kolnika nije uspjela zaustaviti te je udarila u kamion Čistoće, javlja Dnevnik Nove TV.

Hrvatski autoklub upozorava vozače da budu oprezni, posebice na poledici, ulazima i izlazima iz tunela te da prilagode brzinu uvjetima na cesti. Pješaci se također pozivaju na pojačani oprez.