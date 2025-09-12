Sudarili se kamion i tri motocikla, jedan motociklist smrtno stradao

U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 13:30 sati na Jadranskoj magistrali (D8) u blizini Karlobaga smrtno je stradao motociklist, dok je još jedna osoba lakše ozlijeđena. Prema informacijama ličko-senjske policije, u sudaru su sudjelovali teretni kamion s prikolicom i tri motocikla.

Nesreća se dogodila kada je 45-godišnji hrvatski državljanin upravljao kamionom zagrebačkih registracija u smjeru Rijeke, dok su mu iz suprotnog smjera dolazila tri motocikla. Prema rezultatima očevida, 44-godišnji mađarski motociklist izgubio je nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine te je udario u kamion koji je bio u suprotnoj traci.

Odmah nakon toga, i drugi motociklist – 42-godišnji državljanin Mađarske – također je, uslijed neprilagođene brzine i stanja kolnika, izgubio kontrolu nad motociklom i pao. Njegovo vozilo nastavilo se kretati te udarilo u treći motocikl, kojim je upravljao 31-godišnji njemački državljanin.

Zbog zadobivenih teških ozljeda, 44-godišnji mađarski motociklist preminuo je na mjestu nesreće, dok je njegov 42-godišnji sunarodnjak prošao s lakšim tjelesnim ozljedama.

Policija još jednom apelira na sve sudionike u prometu da prilagode vožnju uvjetima na cesti te da se strogo pridržavaju prometnih propisa kako bi se spriječile ovakve tragične posljedice.