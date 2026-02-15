Sudarila se dva automobila u Vilaru, promet bio privremeno obustavljen

Kako doznajemo, nešto prije ponoći na predjelu Vilar, između Srinjina i Žrnovnice dogodila se prometna nesreća zbog koje je prolazno promet bio u prekidu u vrijeme pisanja ovog članka.

Ovu informaciju su nam u PU splitsko-dalmatinskoj.

“Došlo je do lakše prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Skora normalizacija prometa

Prema prvim informacijama, nitko nije zatražio liječničku pomoć”, kažu nam u policiji.

Napominju da je do privremenog zatvaranja prometa došlo isključivo zbog činjenice da su automobili nakon sudara prepriječili normalno odvijanje prometa, ali da i da bi se promet ubrzo trebao normalizirati.