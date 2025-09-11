Sudar triju vozila u Splitu, jedna osoba hitno prebačena u KBC Split

U četvrtak poslijepodne u Poljičkoj ulici u Splitu, u smjeru izlaza iz grada, dogodila se prometna nesreća u 15 sati i 30 minuta.

Kako nam je kazala Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske, u prometnoj nesreći sudjelovala su tri vozila, točnije dva osobna vozila i motocikl.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jedna osoba je zatražila liječničku pomoć te je vozilo hitne pomoći prebačena u obližnji KBC Split.

Policija na mjestu događaja obavlja očevid, a promet se odvija otežano.

Neslužbeno, kod osobe koja je završila u bolnici ne bi se trebalo raditi o ozljedama opasnim po život.