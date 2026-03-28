Sudar policijskog auta i osobnog vozila u Splitu: Nastala velika šteta, stvaraju se gužve

Danas oko 16.15 sati u Splitu, na kolniku ulica Put Supavla i Put Lore, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali službeno vozilo policije i osobni automobil. Sve informacije o događaju doznali smo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći je nastala veća materijalna šteta na vozilima, a vozačima će biti pružena liječnička pomoć.

Kako doznajemo prema prvim informacijama, drugo vozilo, koje nije policijsko, oduzelo je prednost policijskom vozilu u kojem su se nalazile dvije osobe, policijski službenici. U policijskom vozilu nije bilo trećih osoba.

O prometnoj nesreći bit će izviješteno državno odvjetništvo, dok će se na mjestu događaja obaviti očevid. Zbog nesreće se na toj prometnici stvaraju gužve, a promet je otežan.