Sudar kod poznatog restorana u Žrnovnici. Dojurili vatrogasci, oštećen i auto na parkingu

Danas u 18 sati i 12 minuta splitskoj policiji dojavljena je prometna nesreća koja se dogodila ispred restorana Rus u Žrnovnici, na cesti prema Srinjinama.
Prema prvim informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, sudarila su se dva osobna automobila.
"Od siline udarca, jedan se auto odbio te je oštetio treći, parkirani automobil", govore nam iz glasnogovorništva policije.
Dodaju da u vrijeme pisanja ovog članka još nije zatražio liječničku pomoć, a policijski službenici uputili su se na mjesto događaja. Na lokaciji su vatrogasci DVD-a Žrnovnica.
Promet se odvija, ali usporeno.
