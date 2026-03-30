Sudar kod poznatog restorana u Žrnovnici. Dojurili vatrogasci, oštećen i auto na parkingu

Danas u 18 sati i 12 minuta splitskoj policiji dojavljena je prometna nesreća koja se dogodila ispred restorana Rus u Žrnovnici, na cesti prema Srinjinama.

Prema prvim informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, sudarila su se dva osobna automobila.

"Od siline udarca, jedan se auto odbio te je oštetio treći, parkirani automobil", govore nam iz glasnogovorništva policije.

Dodaju da u vrijeme pisanja ovog članka još nije zatražio liječničku pomoć, a policijski službenici uputili su se na mjesto događaja. Na lokaciji su vatrogasci DVD-a Žrnovnica.

Promet se odvija, ali usporeno.