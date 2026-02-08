Sudar dvaju vozila u Makarskoj, jedna osoba prevezena u bolnicu

Prometna nesreća dogodila se u poslijepodnevnim satima na području Makarske, u Ulici Vukovarska, gdje su sudjelovala dva vozila.

Prema prvim informacijama s terena, u nesreći je ozlijeđena jedna osoba kojoj je pružena pomoć te je vozilom hitne medicinske službe prevezena na daljnju obradu.

Na mjestu događaja nalazi se policija koja obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti sudara. Promet se, unatoč nesreći, odvija bez većih poteškoća.

Više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskog očevida.