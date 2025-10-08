Sudac u Zagrebu skrivio prometnu pa pobjegao

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio je Marijana Bitangu, suca Visokog kaznenog suda, krivim za izazivanje prometne nesreće i napuštanje mjesta događaja. To je ovom sucu već druga presuda za kršenje Zakona o sigurnosti promete na cestama.

Nesreća i bijeg

Prema posljednjoj presudi koja još nije pravomoćna, Bitanga je 18. travnja prošle godine u Ulici grada Vukovara u Zagrebu svojim Volvom na parkiralištu udario parkirani Citroen vlasništvo Andreje Rožanković, službenice Državnog sudbenog vijeća. Nakon toga je napustio mjesto nesreće, a da vlasnici nije ostavio podatke o sebi i vozilu.

Sud je utvrdio da je prilikom pokušaja parkiranja prednjim lijevim dijelom svog vozila oštetio parkirani automobil te se potom odvezao. Video snimka, očevid i fotografije potvrdili su da su oštećenja na njegovu vozilu odgovarala oštećenjima na Citroenu.

Pokušao se izvući

Sudac se branio tvrdeći kako nije bio svjestan da je udario drugo vozilo, no sud je ocijenio da su oštećenja bila dovoljno uočljiva i da ih je morao primijetiti.

Za izazivanje prometne nesreće i napuštanje mjesta događaja izrečena mu je ukupna novčana kazna od 650 eura te 57 eura sudskih troškova. Sud nije prihvatio prijedlog tužitelja da mu se odredi i zabrana upravljanja vozilom, ocijenivši da će i sama novčana kazna biti dovoljna.

Presuda navodi i da je Bitanga ranije bio prekršajno osuđen u Zadru 2023. zbog prometnog prekršaja. Tada je kažnjen jer nije dostavio podatke o vozaču svog automobila koji je snimljen u prekršaju, piše Index.