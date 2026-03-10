Sud ponavljaču trajno oduzeo vozilo, izrečena mu kazna zatvora

U odnosu na prethodno objavljenu vijest Sinoć tijekom večeri od ponavljača prometnih prekršaja oduzeta četiri vozila, odvedeni na sud na nadležnom sudu pravomoćno je okončan prekršajni postupak protiv 33-godišnjeg muškarca koje su policijski službenici uhitili i odveli na sud jer je 29. siječnja 2026.godine oko 15 sati u Kaštel Novom osobnim vozilom bez registarskih oznaka počinio tri teška prometna prekršaja.

Odbio je naredbu policijskih službenika da se zaustavi, a nakon što je zaustavljen policijski službenici utvrdili su da 33-godišnjak upravljao vozilom, iako mu je izvršnom odlukom vozačka dozvola ukinuta i oduzeta s mogućnošću ponovnog polaganja vozačkog ispita 8. siječnja 2027.godine i da mu je istaklo važenje prometne dozvole.

Od njega je privremeno oduzeto vozilo i odveden je na sud, ali je nakon toga pušten na slobodu.

Sud je presudio da je 33-godišnjak kriv za počinjenje tri prometna prekršaja, izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna u visini od 650 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od šest mjeseci.

Također, sud je donio odluku da se od 33-godišnjaka oduzima osobno vozilo Audi koji je po pravomoćnosti presude postao vlasništvo Republike Hrvatske.

Sud je u obrazloženju naveo kako posebno otegotnu okolnost predstavlja činjenica što se okrivljenih u prekršajnoj evidenciji vodi kao počinitelj i najtežih prometnih prekršaja, ali i zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, neovlaštenog posjedovanja droge i nasilja u obitelji. Osobno vozilo je trajno oduzeto zbog interesa javne i opće sigurnosti.