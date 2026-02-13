Sud odlučio: Nastavnik ima pravo na plaćeni dopust za prosvjed

Ima li nastavnik koji je član sindikata pravo na plaćeni slobodan dan kako bi sudjelovao na sindikalnom prosvjedu? Škola i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tvrdili su da nema, ali prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Varaždinu – ima. Jedan je nastavnik tužio školu jer mu u svibnju prošle godine nije odobrila jedan dan plaćenog dopusta za odlazak na prosvjed Sindikata Preporod 9. svibnja Zagrebu. Škola mu je 6. svibnja odbila taj zahtjev, pozivajući se i na dopis Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 18. travnja 2025., iz kojeg proizlazi da radnici nemaju pravo na plaćeni dopust jer sudjelovanje na sindikalnom prosvjedu nije sindikalna aktivnost, piše Večernji.

Zaposlenik škole s time se nije složio jer smatra da Ministarstvo rada nije ovlašteno tumačiti odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora te da se u tom dopisu poziva na irelevantne odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora i Zakona o radu. Novim Temeljnim kolektivnim ugovorom koji je donesen 2024. obuhvaćeno je, kako je naveo u tužbi, odobrenje plaćenog dopusta i za druge sindikalne aktivnosti, što znači, uvjeren je, da se plaćeni dopust može odobriti i za sindikalni prosvjed.

Naveo je i da Vlada nikada nije osporavala zaposlenicima pravo na plaćeni dopust za sudjelovanje u prosvjedu kao sindikalne aktivnosti te da su za takve aktivnosti Temeljnim kolektivnim ugovorom predviđena dva dana plaćenog dopusta tijekom godine. U odgovoru na tužbu škola se branila da se prema Zakonu o radu plaćeni dopust može odobriti "za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada", što je propisano i Temeljnim kolektivnim ugovorom.

Škola smatra da tužitelj kao radnik nema pravo na plaćeni dopust radi sudjelovanja na prosvjedu protiv poslodavca jer sindikalni prosvjed nije sindikalna aktivnost. Sud je ipak zaključio da se Temeljnim kolektivnim ugovorom može ugovoriti i pravo na plaćeni dopust drugačije nego što je to propisano Zakonom o radu. Sud smatra da sudjelovanje u sindikalnom prosvjedu u kojem je sudjelovao tužitelj dana 9. svibnja 2025., koji se ponajprije organizirao radi zaštite interesa članova obrazovnih sindikata, predstavlja sindikalnu aktivnost za koju tužitelju pripada pravo na plaćeni dopust. Škola mora platiti 625 eura sudskih troškova s kamatama.