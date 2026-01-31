Subotnji šušur na splitskom Pazaru, evo što se nudi

Vikend na splitskom Pazaru ima poseban šarm. Već od ranih jutarnjih sati prostor oko Dioklecijanove palače oživi žamorom kupaca, dozivanjem prodavača i bogatim mirisima svježeg voća i povrća.

Na većini štandova dominira sezonsko voće, a agrumi su ovog vikenda posebno traženi. Mandarine se nude po cijeni od 1,5 eura po kilogramu, dok su klementine nešto skuplje — 3 eura. Naranče stoje 3 eura po kilogramu, a limun se prodaje po 2,5 eura.

Od domaćeg voća, jabuke ostaju povoljne i dostupne po 2 eura za kilogram, što ih čini čestim izborom za svakodnevnu potrošnju. Kupci kažu da su upravo ove cijene razlog što se voće i dalje redovito traži, čak i u hladnijim danima.

Povrće za svaki lonac

Ponuda povrća na Pazaru raznolika je i prilagođena zimskim jelima. Kapula se prodaje po 2 eura/kg, isto kao i kupus, nezaobilazan u tradicionalnim dalmatinskim receptima. Mrkva je također 2 eura, dok cikla stoji 2,5 eura po kilogramu.

Za one koji traže nešto zeleno i svježe, brokula i salata nude se po 3 eura/kg, a unatoč hladnijem vremenu i dalje dobro pronalaze put do kupaca.

Ne smijemo zaboraviti ni domaća jaja, koja se nude u pakiranju od 10 komada po 3 eura, idealna za pripremu blagdanskih kolača ili zimskih jela.