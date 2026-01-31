Close Menu

Subotnji šušur na splitskom Pazaru, evo što se nudi

Obišli smo Pazar kako bismo provjerili kakva je ponuda

Vikend na splitskom Pazaru ima poseban šarm. Već od ranih jutarnjih sati prostor oko Dioklecijanove palače oživi žamorom kupaca, dozivanjem prodavača i bogatim mirisima svježeg voća i povrća.

Na većini štandova dominira sezonsko voće, a agrumi su ovog vikenda posebno traženi. Mandarine se nude po cijeni od 1,5 eura po kilogramu, dok su klementine nešto skuplje — 3 eura. Naranče stoje 3 eura po kilogramu, a limun se prodaje po 2,5 eura.

Od domaćeg voća, jabuke ostaju povoljne i dostupne po 2 eura za kilogram, što ih čini čestim izborom za svakodnevnu potrošnju. Kupci kažu da su upravo ove cijene razlog što se voće i dalje redovito traži, čak i u hladnijim danima.

Povrće za svaki lonac

Ponuda povrća na Pazaru raznolika je i prilagođena zimskim jelima. Kapula se prodaje po 2 eura/kg, isto kao i kupus, nezaobilazan u tradicionalnim dalmatinskim receptima. Mrkva je također 2 eura, dok cikla stoji 2,5 eura po kilogramu.

Za one koji traže nešto zeleno i svježe, brokula i salata nude se po 3 eura/kg, a unatoč hladnijem vremenu i dalje dobro pronalaze put do kupaca.

Ne smijemo zaboraviti ni domaća jaja, koja se nude u pakiranju od 10 komada po 3 eura, idealna za pripremu blagdanskih kolača ili zimskih jela.

