Subotnja vreva na splitskom Pazaru, evo što se sve nudi

Unatoč iznenađujuće niskim temperaturama čak i za ovo doba godine, Splićani nisu propustili subotnju tradiciju: jutarnju spizu na Pazaru. Od ranih sati poznata tržnica vrvjela je ljudima i šarenilom svježih plodova, a ponuda je bila bogata kao i uvijek.

Vezica peršina prodavala se po 0,50 eura, kilogram mahuna po cijeni od 5 do 6 eura, dok je blitva 4 eura. Rajčice su se mogle naći od 2 do 4 eura, tikvice po 3 eura, kaul 2 eura, balancane 2 eura, a kilogram krumpira 1,50 eura. Paprike su se prodavale po cijeni od oko 2,50 eura.

Ako još niste, pravo je vrijeme da svratite do Pazara i pronađete sve što vam treba za obiteljski ručak. Što se sve nudi pogledajte u galeriji.