Stvarno vam ne trebaju: Ove predmete pod hitno prestanite kupovati

Mnogi od nas često kupuju stvari koje nisu nužno korisne - samo izgledaju impresivno. Ove kupnje nisu bile usmjerene na funkcionalnost ili zabavu, već su imale performativnu funkciju, a kupljene su kako bi se pokazao uspjeh, stil ili financijska udobnost drugima, često pod utjecajem društvenih mreža.

S vremenom, mnogi su počeli shvaćati da mnoge od tih stvari zapravo nisu nužne. Mnoge stvari koje su bile kupljene iz krivih razloga počele su se doživljavati kao nered. Kako bi smanjili nered i uštedjeli novac, portal Homes and Gardens donosi nekoliko savjeta za kupovinu osnovnih predmeta i onih koje treba zaobilaziti u širokom luku.

Jedan od prvih koraka je eliminirati skupu odjeću. Mnogi komadi, iako su bili od prirodnih materijala i smatrani "investicijskim", zapravo su bili kupovani pod utjecajem drugih, a ne stvarnih potreba. Često su to brendirani komadi koji su signalizirali status, ali u stvarnosti su samo zauzimali prostor.

Rješenje je jednostavno; kupovati manje i koristiti metodu "najmanje žao" pri odabiru. Manje stvari znači manje brige o održavanju, a za lakše svakodnevno održavanje, nije loše investirati u parni stroj za odjeću, što je pomaže češće koristiti postojeće komade.

Drugi korak je eliminirati dekorativne predmete koji zapravo nisu korisni. Predmeti poput knjiga na stoliću ili nasumičnih figurica samo su performativni, nešto što je dom čini "uspješnim" i "trendi". Problem nastaje kada mnoge od tih stvari zapravo stoje neiskorištene i samo zauzimaju prostor. Stručnjaci savjetuju da pravi predmeti ne samo da izgledaju dobro, već i funkcioniraju u svakodnevnom životu, olakšavajući rutine.

Na kraju, treba se riješiti "udobnih" stvari koje zapravo nisu udobne. Kolekcija deka je klasičan primjer; umjesto da koristite onu koju volite, mnogi kupujunove samo zato što su "estetične". Na kraju su se svi uvijek vraćali svojoj omiljenoj staroj deki, dok su ostale zauzimale prostor u ormarima, nikada korištene.

Stručnjaci kao što je Cathy Orr, profesionalna organizatorica, naglašavaju da domovi trebaju služiti obitelji i svakodnevnom životu, a ne biti izložbeni prostori. Organizacija, čistoća i funkcionalnost mnogo su važniji od toga da dom izgleda kao profil na društvenim mrežama, prenosi Večernji list.