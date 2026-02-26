Studentu iz Kaštela stigao dug od 481 eura za mobitel koji nikada nije uzeo: Sumnja se na krađu identiteta

Neugodno iznenađenje dočekalo je jednog studenta iz Kaštel Gomilice (podaci su poznati redakciji) kojem je na kućnu adresu stigao dopis odvjetničkog ureda koji zastupa A1, u kojem se navodi da duguje 481 euro za pretplatu i mobilni uređaj koji, tvrdi, nikada nije ugovorio niti preuzeo.

Kako doznajemo, slična situacija evidentirana je i kod drugog operatera – Telemaha – gdje su, prema dokumentaciji, također sklopljeni ugovori i uzeti uređaji na njegovo ime.

Poštanski ured u Zagrebu

Prema informacijama koje je student dobio u poslovnicama operatera, sporni ugovori sklopljeni su putem web shopa. Kao adresa navedena je lokacija u Zagrebu, i to adresa poštanskog ureda, dok oštećeni zapravo živi u Kaštel Gomilici i, kako ističe, nema nikakve veze s navedenom adresom niti je ikada preuzimao uređaje.

Nakon što je osobno otišao u A1 i Telemah, dobio je kopije ugovora za koje tvrdi da ih nikada nije potpisao niti je bio svjestan da postoje. Tamo je, kaže, doznao da nije jedini slučaj te da se slične situacije događaju i drugim osobama.

Posebno zabrinjava navod koji mu je, kako tvrdi, prenio djelatnik jednog operatera – da su navodno procurili osobni podaci s jednog fakulteta koji student pohađa, te da je netko koristeći te podatke sklapao pretplate na ime više studenata. Te informacije zasad nisu službeno potvrđene.

Podnio kaznenu prijavu

Student je o svemu obavijestio referadu fakulteta, Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP), HAKOM, oba teleoperatera te odvjetnički ured koji potražuje dug. U međuvremenu je podnio i kaznenu prijavu policiji zbog sumnje na kazneno djelo krađe identiteta, a najavio je i dostavu kompletne dokumentacije nadležnim tijelima.

Slučaj ponovno otvara pitanje sigurnosti osobnih podataka i procedura sklapanja ugovora na daljinu, osobito kada je riječ o preuzimanju skupih uređaja bez fizičke provjere identiteta korisnika.