Studentske grupe preplavljena ilegalnim oglasima. Osim soba, trguje se još nečim: "Kupujem za 320 eura"

Uz ilegalne oglase kupoprodaje studentskih soba zadnjih dana sve je popularnije trgovanje iksicama. ‘Hitno kupujem iksicu za 320 eura’ ili ‘Kupujen zagrebačku iksicu tamo oko 10.10. kad sidne plaća’, neki su od ilegalnih oglasa na koje smo naišli. Naime, pravilnikom o studentskoj iskaznici jasno je propisano da je zabranjeno uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu studentsku iskaznicu kao svoju. U protivnom, studenti mogu ići na stegovni postupak.

Nakon što su se izredali oglasi o ilegalnoj kupoprodaji soba u studentskim domovima, još jedna pošast ususret novoj akademskoj godini. Facebookom se šire ilegalni oglasi kupoprodaje studentske iksice. Dakako, ti studenti voljeli bi nešto prigristi u menzi na tuđu iksicu koje bi se dočepali ilegalno. Pobrojali smo desetak oglasa, piše Srednja.hr.

– Hitno kupujem iksicu za 320 eura. (…) Prodajem Iksicu za narednu akademsku godinu, molim javiti se u inbox. (…) Ako netko ima za ponuditi iksicu (po mogućnosti vanzagrebačku), bio bih zahvalan da se javi s ponudom. (…) Kupujen zagrebačku iksicu tamo oko 10.10. kad sidne plaća. (…) Kupujem iksicu. Ponude u dm. (…) Kupujem iksicu! (…) Bok, kupujem iksicu. Javite se u porukama. (…) Kupujem iksicu!!! (…) Prodaje netko iksicu? Ponude u dm. (…) Kupujem mušku ili žensku iksicu. Po mogućnosti vanzagrebačku. (…) Pozdrav, ima li netko da bi prodavao iksicu za menzu? Ako je netko zainteresiran nek se javi u inbox. (…) Kupujem iksicu bilo koje razine! Ponude mogu u inbox! (…) Jel prodaje netko iksicu? Lajk pa se javim, neki su od oglasa koje smo pronašli.

Pravilnik o studentskoj ispravi propisuje da student ne smije studentsku iskaznicu dati na korištenje, prodati ili posuditi drugoj osobi. Konkretno, zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu studentsku iskaznicu kao svoju. U propisu stoji da visoko učilište općim aktom uređuje stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice. Na Sveučilištu u Zagrebu od 2015. na snazi je Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe studentske iskaznice. U njemu piše da se za zloupotrebu mogu izreći stegovne mjere opomene, oduzimanje iksice na tri mjeseca u slučaju ponovljenog prijestupa ili oduzimanje iksice na šest mjeseci za posebno teške oblike stegovnih prijestupa. Stegovni postupak provodi povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata. Prijedlog za pokretanje postupka podnosi se na temelju saznanja o činjenicama koje ukazuju na sumnju da je došlo do zlouporabe studentske iskaznice. Povjerenstvo mora saslušati studenta i podnositelja prijave. Za izvršenje stegovne mjere nadležna je referada.

Drugim pravilnikom, onim za studentsku prehranu, opisano je što kada student koristi tuđu iksicu u menzi. Može ga se sankcionirati, propisano je, obustavom potpore u trajanju od tri mjeseca. Također, razjasnimo da postoje tri razine prava subvencionirane prehrane. Razinu prava jedan zapravo imaju oni koji studiraju u svom mjestu prebivališta, ne vrijedi im vikendima te dnevno mogu pojesti dva meni obroka. Nadalje, razinu prava dva imaju oni koji studiraju u gradu različitom od mjesta prebivalište te oni mogu svaki dan iskoristiti tri meni obroka. Isto tako, na tri meni obroka imaju pravo i oni razine prava 2,5, što su oni koji žive u studentskom domu. Podsjetimo, pravo na subvencioniranu prehranu imaju redoviti studenti. Gube ga ako su stekli manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine i ako student drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.