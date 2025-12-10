Studentska kriza smještaja u Zadru: Turistička sezona izbacuje studente iz stanova

Zadar se našao u samom vrhu po cijeni najma stambenog prostora. I studenti i obitelji ondje sve teže uspijevaju unajmiti stan. Istražili smo zašto je tako.

Cijene najma u Zagrebu i Splitu još su iznad onih zadarskih, no Zadar je manje priuštiv jer je prosječna plaća malo niža, javlja HRT.

- Prvi i glavni razlog je inflacija. Drugi razlog vam je iako je isplativije danas dići kredit, mnoge mlade familije jednostavno nemaju takva primanja cijene koje su sad takve kakve jesu ne vjerujem da će padati, mogu samo rasti, trenutno je nekakav stabilan rast, rekao je Toni Huzjak, vlasnik agencije za promet nekretninama, Zadar.

Zadar je i sveučilišni grad s oko 5 tisuća studenata. I oni godinama ističu da je iznimno teško pronaći odgovarajući smještaj.

- To je sve izraženije svake godine, dolazi do problema izbacivanja studenata iz stanova radi početka turističke sezone, to može biti u svibnju, lipnju, što utječe na akademski kalendar i na samo pristupanje ispitnim rokovima, te također cijene smještaja svake godine rastu, rekla je Jana Nefat Ružić, zamjenica predsjednice Studentskog zbora u Zadru.

Sveučilište u Zadru pokušava izaći u susret studentima subvencijom za stanovanje, no to malobrojnima pomaže jer većina ne može od najmodavaca dobiti ugovor o najmu.

Zadar je grad po mjeri čovjeka - ni premali ni prevelik, uglavnom pješačkih relacija. Od komparativnih prednosti, tu je i blizina zračne luke i autoceste. To ga čini poželjnom turističkom destinacijom, ne samo za one koji će potražiti smještaj u najmu. Iako su posljednjih godina izgrađene cijele nove četvrti, tržište ipak nije namireno.

- Velika je potražnja za stanovima, mi smo strancima izuzetno atraktivni, još uvijek smo relativno povoljni po pitanju nekakvog europskog standarda, a isto tako imamo jako puno naših ljudi koji žive vanka, koji žele imati nekakvu nekretninu tu, rekao je Huzjak.

Povoljniji uvjeti

Velika većina ovih vlasnika svoje nekretnine, gotovo cijele godine prazne, ne iznajmljuje.

- Oni što jesu za najam, tu treba biti oprezan, jer oni ljeti zarade puno više nego za cjelogodišnji najam, objasnio je Nikica Begonja, predsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina Zadarske županije.

Gdje je onda izlaz?

- Država mora aktivnije sudjelovati, s jedinicama lokalne samouprave proizvesti određeni broj stanova za priuštivo stanovanje i tada će tržište djelovati da će ostati stabilno, da će možda cijene najma pasti, gdje će biti povoljniji uvjeti, dodao je Begonja.

Iz gradske smo uprave doznali da se već pripremaju lokacije, no čeka se donošenje Zakona o priuštivom stanovanju, koji je upućen u javno savjetovanje.