Studentice iz Hrvatske proživjele noćnu moru u SAD-u: Problemi sa smještajem i poslodavcem, završile i na sudu

Studentice su na program krenule pune nade i iščekivanja o ljetu u SAD-u, a ono se pretvorilo u tjedne straha i anksioznosti. Bez, kako kažu, podrške agencije, za koju su morale izdvojiti popriličnu svotu. Tek kad su se vratile kući i kad su se slegli dojmovi, odlučile su objaviti svoje iskustvo.

"Mislim da se iskustvo ne može usporediti ni s jednim drugim, nismo nikad očekivale da bi se ovakvo nešto moglo dogoditi", ispričala je za Dnevnik.hr studentica iz Zagreba čiji su se snovi o programu Work and Travel USA srušili prvim danom u SAD-u. Zbog najmodavaca je završila na sudu, živjela je u strahu zbog višestrukih prijetnji, a kaže da joj agencija iz Hrvatske nije pomogla ni u jednom koraku.

Riječ je o popularnom međunarodnom programu na koji se godišnje odluče stotine studenata iz Hrvatske i regije. Najčešće traje tri do četiri mjeseca, a studenti imaju priliku raditi sezonske poslove i nakon toga putovati SAD-om još do mjesec dana.

Provodi se preko ovlaštenih agencija u Hrvatskoj, uz sponzore programa u SAD-u, koje nadzire State Department. Dvije studentice iz Hrvatske ispričale su da su sezonu provele u gradu Rehoboth Beach u državi Delaware.

Suludo preskupo

"Iz agencije su nam savjetovali da ne budemo prezahtjevni i da prihvaćamo poslove još u siječnju. S poslodavcem je bio povezan i smještaj i ugovor koji je bio prepun pravila, ali smo bile usred ispitnih rokova i sve nam je stvaralo stres, uz taj pritisak da pronađemo posao. Nismo bile svjesne da je cijena smještaja od 250 dolara tjedno previsoka, puno više iznad prosječne cijene na programu.

Najmodavka nam je na online sastanku spomenula da ćemo možda živjeti s američkom obitelji – mislile smo da je riječ o drugim podstanarima, a ispostavilo se da su to ona, muž i njihovo dvoje djece. Čim smo stigle, morale smo platiti i prijevoz do kuće, a nakon više od 20 sati putovanja odmah su uzeli 500 dolara za depozit, za što smo kasnije također saznale da je suludo preskupo. Jednostavno smo bile preumorne i prihvatile to", ispričala je za Dnevnik.hr studentica.

Puna kuća

Objasnila je da, kao i mnogi studenti, nisu bile svjesne što ih čeka, a da je par kod kojih su živjele bio nezaposlen te da su ih svakodnevno nadzirali. Tijekom nekoliko tjedana konstantno su im postavljali osobna pitanja, nadzirali im kretanje i uvodili nove zabrane. Također, bez Social Security Numbera (jedinstvenog identifikacijskog broja) nisu mogle raditi prvih deset dana, a onda, unatoč potpisanom ugovoru, nisu dobivale dogovorene radne sate.

"U kući nas je ukupno živjelo 16 – s dvije kupaonice, bez ikakve privatnosti. Konstantno su slali poruke ako bi, primjerice, negdje vidjeli i mrvicu. Samo smo vani smjeli pržiti nešto na tavi, u kući ne, pa nismo mogle kuhati ako je bila kiša. Nismo mogli dovoditi prijatelje u kuću ni ići u druge kuće koje su oni vodili. Već deset dana kasnije shvatile smo da ne možemo tako živjeti cijelo ljeto i počele tražiti drugi smještaj", ispričala je djevojka.

Beskućnici i studenti

"Deset dana nismo radile, a kad su nas počeli stavljati u smjene, to je bilo tek dva puta tjedno po šest ili sedam sati, a dogovor je bio da ćemo raditi pet-šest dana. Nakon depozita platile smo im još jednu stanarinu, a onda smo kasnile s dvjema stanarinama jer jednostavno nismo imale dovoljno novca. Tražile smo drugi posao po gradu, ali su nas svi odbijali, bile smo očajne.

Američki sponzor se ogradio i samo rekao da razgovaramo sa šefom, nije ih zanimalo što nam ne poštuju dogovorene sate. U tom smo razdoblju živjele od crkve, koja je davala hranu za ljude u lošoj financijskoj situaciji – tu su dolazili beskućnici i nekoliko studenata. Nismo se nikako mogle izvući iz te situacije jer smo imale premalo radnih sati. Najmodavci su nam rekli da se, ako nam se ne sviđaju pravila, možemo iseliti. Na kraju i jesmo, ali smo onda bile pozvane na sud", objasnila je.

Novi posao i - otkaz

Problemi su počeli kad su objavile oglas za novi smještaj. Kažu, najmodavci su im došli u sobu s prijetnjama da će im nazvati šefa i ukinuti vizu. Kažu da su, tražeći smještaj i dodatni posao po gradu, od potencijalnih stanodavaca saznale da im je Scott, njihov najmodavac, i ranije prijetio jer su se studenti iz njegova smještaja preseljavali u druge.

Uspjele su pronaći dodatni posao u restoranu brze hrane i kad su s prvim poslodavcem, koji im je tad nudio četiri smjene tjedno, htjele napraviti raspored, dobile su otkaz. Baš u tjednu kad su se iselile iz prvog smještaja.

Kofer niz stepenice

"Platile smo depozit i prvu stanarinu, htjele smo platiti i dvije s kojima smo kasnile, ali su nas izbacili iz kuće prije nego što smo im to mogle reći. Bili su jako bijesni, doslovno nam je vlasnik bacio kofer niz stepenice kad smo se iseljavale.

Hrvatska agencija nam se, nakon što ih je moja mama zvala, javila i rekla da su sve to pokušali riješiti mirnim putem. Kasnije smo u spamu vidjele taj mail u kojem su oni rekli da su bili predivni prema nama i da su čekali da im platimo stanarinu i da možemo to riješiti mirnim putem. A već su imali naš depozit koji bi ih pokrio, s tim da nismo ništa ni slomile ni pokvarile u kući.

Nakon iseljenja su nam prijetili, zvali našeg šefa i pričali laži, znali su i našu novu adresu jer je to mali grad. Studentima koji su ostali u kući rekli su da smo dobile otkaz i da smo deportirane, sve kako bi ih zastrašili", ispričala je studentica.

"Neka se vrate u Hrvatsku"

"Agencija u Hrvatskoj, IntegralEdu, ogradila se i rekla da je riječ o kulturnoj razmjeni, iako su nam prije programa davali savjete kako i gdje najbolje zaraditi. Čak ih je i moja mama zvala i oni su joj rekli da se vratimo u Hrvatsku ako nam je tako loše.

Nakon što smo se uspjele preseliti kod divnog čovjeka koji nam je kasnije pomogao sa svime, dobile smo upozorenje od američkog sponzora da ćemo morati na sud zbog najma. To je bilo već u kolovozu. Mi smo odlučile da želimo ići na sud i pokušati dobiti tu parnicu zato što smatramo da nismo ništa loše napravile. Agencija nam je rekla da su to pokušali riješiti mirnim putem, mailovima, i da radimo što želimo. Kasnije smo dobile još jedan mail u kojem su rekli da suosjećaju s nama i da nikad nisu imali ovakvu situaciju na programu. Rekli su da će i prekinuti sve veze s tim poslodavcima. Ipak, mi smo imale osjećaj da nikoga nije briga za nas i da smo na drugom kontinentu prepuštene same sebi", dodala je.

Ročište je održano preko Zooma te im je novi najmodavac pomogao s pripremom. Kažu da su nakon dva tjedna dobile potvrdu da su presudili u njihovu korist.

"U novom smještaju bilo je i studenata iz Hrvatske i Srbije i stvarno smo dobile veliku podršku i od njih, i od novih vlasnika smještaja. Uz to smo ga, bez depozita, plaćale sto dolara jeftinije. Stari najmodavac nam je i na sudu prijetio da će kontaktirati naše poslodavce i uzimati nam novac s računa. Nakon što je sud presudio u našu korist, imale smo još dva tjedna programa prije nego što odemo iz grada.

Ta dva tjedna živjele smo u strahu – mislile smo da će nas Scott negdje sačekati i napasti jer smo se kasno vraćale s posla. Psihički smo bile u jako lošem stanju. Kad smo konačno došle na aerodrom, osjećala sam se kao da idem u neki novi početak", rekla je studentica.

Agencija: Sve je bilo po pravilima

Iz IntegralEdua, agencije preko koje su išle na program, kažu da su prije programa objašnjeni svi detalji i da su studenti najčešće smješteni u višekrevetne kuće, a raspored saznaju tek po dolasku. Također, kažu da su studentice prije potvrde smještaja dobile Ugovor o najmu, na koji su one pristale.

"Odabrale su jednu od najpopularnijih destinacija u okviru programa, gdje je potražnja za smještajem izrazito visoka, što se odražava i na cijenu. U ugovorima koje studenti potpisuju prije odlaska jasno je naznačeno da pri ulasku u SAD moraju imati najmanje 1000 dolara kako bi mogli podmiriti sve troškove života do prve plaće. Prema informacijama koje smo kasnije vidjeli i u objavama studentica na društvenim mrežama, najmodavac ih je unaprijed obavijestio da bi i on mogao stanovati u istoj kući, što znači da je i ta informacija bila poznata prije useljenja i da su na taj uvjet pristale", poručili su iz agencije i dodali da poslodavac ima pravo povećavati ili smanjivati broj radnih sati, ovisno o intenzitetu sezone, što je u skladu s pravilima programa.

Objasnili su da su ih studentice obavijestile da im posao i smještaj ne odgovaraju i da su im ponudili ili pronalazak novog posla ili povratak u Hrvatsku. Naglasili su da prema pravilima programa, u situaciji kad studenti žele dati otkaz, razlozi moraju biti utemeljeni kako bi ih sponzori u SAD-u odobrili, a novi posao moraju pronaći sami. Dodali su da su reagirali na prijetnje i potvrdili studenticama da im poslodavac ne može ukinuti vizu.

Prvi slučaj u osam godina

Kažu i da nisu znali da je pokrenut sudski postupak do poziva majke jedne od studentica. Nakon toga stupili su u kontakt i s američkim sponzorom i sa studenticama kako bi pružili pomoć i pokušali razriješiti situaciju mirnim putem.

"U više od osam godina, koliko pružamo uslugu programa Work and Travel USA, ovo je bio prvi slučaj da je neki student ili studentica zaprimio sudsku tužbu, zbog čega je situacija bila nova i za nas. Prema dokumentaciji koja nam je dostavljena, bilo je vidljivo da dva tjedna smještaja nisu bila plaćena, što su i same studentice potvrdile", objasnili su.

Predložili su podmirenje nepodmirenog iznosa, a kažu da su poštovali odluku studentica o sudskom postupku. "Zamolili smo ih da nas obavijeste o ishodu, no, nažalost, nismo zaprimili povratne informacije, a informaciju o presudi doznali smo putem objava na društvenim mrežama", rekli su.

Potvrdili su da su s poslodavcem i najmodavcem prekinuli suradnju te su o tome obavijestili i američku sponzorsku organizaciju. Dodali su i da su "postupali u skladu s pravilima programa, svojim ovlastima i standardnim procedurama kojima se osigurava sigurnost i podrška studentima na programu" te da im je žao zbog poteškoća koje su studentice imale.