Studentica Petra o nastupu Aleksandre Prijović: "Jeste li svjesni koliko srpski pjevači imaju godina?! O ukusima se ne raspravlja i to je to"

Nakon što je napunila pet Arena u Zagrebu i još tri koncertne dvorane u Sarajevu, glazbena zvijezda Aleksandra Prijović postala je glavna tema razgovora diljem Balkana. O njoj se raspravlja u televizijskim emisijama, na fakultetima, rade se ankete i preslušavaju njene pjesme.

Aleksandra je bila tema razgovora u HRT-ovoj emisiji Kod nas doma gdje je studentica Petra Mamić, koja je kupila kartu za njen koncert, objasnila kako mladi gledaju na njeno podrijetlo i jesu li zbog toga "izdajice".

Voditelj je Petru upitao koliko mlade dira što je Prijović srpska pjevačica i je li to ikakav faktor.

- O ukusima se ne raspravlja i to je to. Mislim da nama mladima ne predstavlja problem što je to srpska glazba. Većina srpskih pjevača koje mi slušamo došla je do tridesetih godina, znači ni oni nisu zapravo proživjeli rat i mislim da smo to ostavili po strani i da je za nas glazba - glazba, nebitno ih koje zemlje dolazi, rekla je Petra.

Voditelj ju je tad upitao znači li to da mladi koji slušaju Priju nisu izdajnici iz Hrvatske, na što kroz smijeh odgovorila da barem misli da nisu, prenosi Jutarnji list.