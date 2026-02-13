Student poginuo u iskakanju tramvaja, pokosio ga je na stanici

U iskakanju tramvaja u Sarajevu poginuo je mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić (23), koji je studirao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. U trenutku nesreće Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice naglo izletio iz šina i sručio se na stanicu na kojoj su se nalazili putnici, piše Dnevni avaz.

Morankić je umro na mjestu nesreće, dok su pored njega ozlijeđene još četiri osobe. Među njima je i 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga i koja je smještena u Opću bolnicu u Sarajevu.

Iz sarajevske Opće bolnice potvrdili su kako je njen život i dalje u opasnosti.

Stanje drugih ozlijeđenih nije poznato. Svi su se nalazili na tramvajskoj stanici u trenutku nesreće.

Od Erdoana Morankića, koji je prošle godine imao i svoju prvu samostalnu izložbu, na društvenim mrežama opraštaju se brojni kolege, profesori i oni koji su ga poznavali.

"Nikada nije prošao da se nije pozdravio. Svima je pomagao i svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati da se to dogodilo", rekao je neimenovani sugovornik Dnevnog avaza s Akademije likovnih umjetnosti.