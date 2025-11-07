Stručnjak upozorava političare: "Ovo vam može zapečatiti sudbinu"

Zbog jednog lajka - otkaz! DP-ov Marko Žaja više nije savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine, i to jer mu se svidio status splitskog ogranka DP-a čiji je šef. Bila je to javna podrška huliganima koji su protjerali srpske folkloraše.

Ono što se nekima sviđa, drugima ne. Sve je ovih dana krenulo sa saborskom zastupnicom Dalijom Orešković i njezinim lajkom zbog čega je počela dobivati prijeteće komentare i poruke, u istragu se uključila i policija.

Internet sve pamti. Ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek lani se svidjela objava predsjednika Republike Zorana Milanovića u kojoj on žestoko napada njezina kolegu, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.

Stručnjaci za komunikaciju upozoravaju javnost i političare - pazite što i kako pišete.

"Ako ne pratite zakonitosti na društvenim mrežama, onda jedan lajk može biti taj sudbonosni lajk i zapečatiti sudbinu ako ne znate kako komunicirate i na koji način se to može odraziti prema ciljnim skupinama. Netko poziva na nasilje, a vi kao odgovorna osoba to lajkate", rekao je Petar Tanta, stručnjak za komunikaciju, piše Dnevnik.hr.