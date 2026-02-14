Stručnjak upozorava: Kupnja ovog vozila može biti bacanje novca

Kupnja električnog automobila u ovom trenutku za mnoge privatne kupce može biti financijski nepovoljan potez, upozorava automobilski stručnjak Stefan Schneck, direktor prodaje u Njemačkoj u tvrtki AutoScout24. Prema njegovim riječima, brzi tehnološki napredak i pad cijena stvaraju rizik koji kupci često podcjenjuju — nagli gubitak vrijednosti vozila.

Rizik brzog pada vrijednosti

Dok je tehnologija motora s unutarnjim izgaranjem dosegla završnu fazu razvoja, električna vozila i dalje su na početku tehnološkog ciklusa. Doseg i brzina punjenja poboljšavaju se iz mjeseca u mjesec, a nove generacije baterija brzo potiskuju starije. Posljedica je dramatičan pad tržišne vrijednosti starijih električnih automobila, jer kupci preferiraju novije modele s boljim performansama, piše Fenix magazin.

„Razina zrelosti električnih vozila još nije dostigla onu koju su postigli klasični motori“, upozorava Schneck. Kada se na tržištu pojave naprednije baterije, interes za starije tehnologije brzo nestaje, što dodatno snižava preprodajnu vrijednost vozila.

Leasing umjesto kupnje

Rješenje koje stručnjak predlaže relativno je jednostavno: koristiti vozilo, ali ga ne posjedovati. Leasing omogućuje vozačima da koriste najnoviju tehnologiju bez preuzimanja rizika pada vrijednosti, koji tada snose banke i proizvođači. Na taj način vozači izbjegavaju situaciju u kojoj posjeduju teško prodajiv rabljeni automobil.

Tržište, a ne zabrane

Schneck smatra da za širenje električne mobilnosti nisu nužne državne zabrane motora s unutarnjim izgaranjem, već jasni tržišni uvjeti. Kada punjenje postane jednostavno, a električna energija povoljnija, prijelaz na električna vozila dogodit će se prirodno, jer vozači više neće imati razloga plaćati skupo gorivo.

Istodobno kritizira postojeće poticajne politike, tvrdeći da subvencije često završavaju kod skupih službenih vozila, dok kupci rabljenih automobila ostaju bez potpore. To dodatno otežava prodaju rabljenih električnih vozila i stvara problem trgovcima, čija se skladišta sve više pune vozilima vraćenima iz leasinga za koja nema dovoljno kupaca.