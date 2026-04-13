Stručnjaci upozoravaju na ovu prometnu grešku: "Razlika između sitnog prekršaja i tragedije može biti minimalna"

Naizgled bezazleni prometni prekršaji mogu u trenu prerasti u ozbiljne kaznene slučajeve s teškim posljedicama. Iako se mnoge povrede prometnih propisa kažnjavaju relativno niskim novčanim kaznama, situacija se dramatično mijenja ako takvo ponašanje dovede do prometne nesreće s ozlijeđenima ili smrtnim ishodom. Tada vozač ulazi u sferu kaznenog prava i riskira zatvorsku kaznu.

Kako piše HAK, jedan od često podcijenjenih primjera je neuključivanje svih pokazivača smjera prilikom naglog usporavanja ili vrlo spore vožnje. Iako je riječ o prekršaju koji se kažnjava s nekoliko desetaka eura, zakon jasno propisuje obvezu pravovremenog upozoravanja drugih sudionika u prometu.

Koliko takav propust može biti opasan pokazuje slučaj s autoceste u uvjetima guste magle, gdje je vozač naglo smanjio brzinu bez upozorenja ostalima. Uslijedio je lančani sudar više vozila u kojem su tri osobe poginule, a tri teško ozlijeđene. Sud je odgovornima proglasio više vozača i izrekao im uvjetne zatvorske kazne.

Stručnjaci upozoravaju da razlika između „sitnog“ prekršaja i teške tragedije može biti minimalna. Upravo zato i najjednostavnija pravila, poput pravovremenog uključivanja sva četiri pokazivača smjera, mogu imati presudnu ulogu u sigurnosti prometa.