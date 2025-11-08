Stručnjaci u Solinu raspravljali o izazovima očuvanja okoliša u Dalmaciji

Dalmacija, kao poželjna turistička destinacija, istovremeno je suočena s izazovima očuvanja okoliša i zdravlja građana. Kako se nositi s prekomjernom urbanizacijom i prometnim gužvama a sačuvati zdrav okoliš i zdravlje građana? Kako se nositi s onečišćenjima mora i zraka? Kako prevenirati?

Ekologija i održivi razvoj sinoć su bile teme Okruglog stola u hotelu President u Solinu. Na poziv Rotary cluba Solin odazvali su se eminentni predavači iz područja ekologije, održivog razvoja i zaštite okoliša.

Sudjelovali su: Daniela Šegvić voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša Grada Splita , Ana Glaurdić Mekinić pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko dalmatinske županije, Matko Bašić iz tvrtke Cian d.o.o. Split, Zorana Škare iz Udruge Zdravi Grad , Branka Jurčević Zidar voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Tonći Prodan stručnjak za sigurnost Fakulteta za forenzičku znanost Split, Maja Jurić voditeljica Odjela za komunikacije i zagovaranje Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Split.

Maja Jurić dipl.ing. predstavila je Zeleni telefon – besplatni alat za prijavu problema vezanih uz okoliš i prirodu, servis za građane koji mogu anonimno prijaviti okolišni problem. Jedinstven broj unutar Hrvatske je 072 123 456. Do sada je Udruga Sunce zaprimila 5000 predmeta od kojih je uspješno riješila čak 80%.

doc.dr.sc. Tonći Prodan, osvrnuo se na važnu ulogu ranog upozoravanja i podsjetio da se ilegalne radnje mogu forenzički predvidjeti, dokazati i sankcionirati, čime se potiče odgovorno ponašanje. Forenzika je u pravilu najčešće percipirana kao alat kaznenog prava, međutim, u suvremenom društvu njezina primjena postaje ključna u preventivnoj ekološkoj zaštiti i održivom razvoju.

dr.sc. Branka Jurčević Zidar dr. med. upoznala je skup sa odjelima koji aktivno sudjeluju u provedbi državnih monitoringa i programima ispitivanja u Splitsko dalmatinskoj županiji. Danas je u Službi akreditirano 136 metoda ispitivanja u kojima sudjeluje multidisciplinarni tim stručnjaka. Kontinuirano se uvode nove metode i tehnike ispitivanja i nabavlja suvremena oprema u skladu sa zahtjevima struke i tržišta.

Daniela Šegvić dipl.ing. naglasila je kako grad Split želi biti moderni zeleni grad, mjesto koje brine o prirodi, gdje se koriste svi potencijali i racionalno upravlja resursima. Grad Split razvija “zelene politike”, provodi plavo-zelena rješenja kako bi osigurao zelene površine, bioraznolikost i prilagodbu klimatskim promjenama. Održivi razvoj znači bolji život, čistiji zrak i zdraviju budućnost za sve građane.

Ana Glaurdić Mekinić mag.oec. predstavila je Plan upravljanja pomorskim dobrom za period od 2024 do 2028 godine. U sklopu Plana osigurana su sredstva sa hitnu sanaciju iznenadnih onečišćenja mora. Cilj je uravnotežiti nautički turizam i zaštitu morskih ekosustava, a kroz jedinstveni projekt na Mediteranu “Pomorsko je dobro” želi se postići dvosmjerna komunikacija sa javnošću, potaknuti institucije u provedbi zaštite pomorskog dobra i podržati veći angažman građana kroz informiranje i educiranje.

Zorana Škare, dipl.ing. podsjetila je prisutne kako je Udruga Zdravi grad začetnik ideje i razvoja projekta ECOMAP, čime je pokazala inicijativu i angažman u području obalnog održivog razvoja. Uloga ove Udruge je povezivanje relevantnih dionika – lokalne vlasti (npr. općina), udruga, znanstvenih institucija, upravitelja luka – za zajednički pristup. Kroz svoj rad u projektu pomogla je u jačanju svijesti, obrazovanju i komunikaciji rezultata prema građanima, obalnim zajednicama i drugim dionicima.

Matko Bašić dipl.ing.kem.tehn. upoznao je skup sa tvrtkom Cian d.o.o. te njenim djelatnostima- skupljanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada, gospodarenje otpadom te održavanjem uređaja za obradu otpadnih voda.

Zaštita mora provodi se se kroz nadzor i monitoring priobalja, opasavanje brodova prilikom prekrcaja naftnih derivate, zatim prihvatom otpada s brodova ,te sanacijom onečišćenja. Uzroci onečišćenja su uglavnom neznanje, neodgovornost, neopreznost odnosno ljudski faktor i to u 95% slučajeva, a vremenske i prirodne neprilike u 5% slučajeva.

Skup je u ime organizatora pozdravila Maja Caktaš, a moderator je bio Martin Bilić, također iz Rotary kluba Solin.