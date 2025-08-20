Stručnjaci otkrili: Ovaj začin topi kilograme i pomaže dijabetičarima!

Dijabetes tipa 2 složen je poremećaj kod kojeg tijelo teško regulira razinu šećera u krvi. Često je povezan s pretilošću i može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, uključujući oštećenja očiju, živaca, bubrega i srca. Kako broj oboljelih u svijetu stalno raste, raste i interes za dodatne, pristupačne mogućnosti koje bi mogle podržati postojeće terapije.

Jedna od opcija koja sve više privlači pažnju je kurkuma, začin poznat po aktivnom spoju kurkuminu. Iako su dosadašnja istraživanja davala proturječne rezultate, nova meta-analiza obuhvatila je 20 studija i detaljno ispitala utjecaj kurkume i kurkumina na tjelesne mjere kod osoba s predijabetesom i dijabetesom tipa 2. Posebno su analizirane promjene u težini, indeksu tjelesne mase (BMI) te opsegu struka i bokova, prenosi EatingWell.

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su uzimali kurkumu ili kurkumin u prosjeku izgubili 1,9 kilograma u odnosu na placebo skupinu, a osobe s BMI-jem ispod 30 izgubile su i do 2,2 kilograma. Također je zabilježeno smanjenje opsega struka i bokova, osobito kod onih koji su kurkumu uzimali dulje od 22 tjedna. Kod osoba s predijabetesom prosječan gubitak težine bio je oko 2,5 kilograma, uz smanjenje opsega struka za gotovo tri centimetra.

Ipak, autori ističu da su učinci umjereni i da kvaliteta dokaza nije visoka zbog malih uzoraka i razlika u doziranju i trajanju terapije. Kurkuma stoga ne predstavlja brzo rješenje niti zamjenu za postojeće tretmane, ali može biti koristan dodatak sveobuhvatnom planu koji uključuje uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu i medicinsku skrb.

Istraživači zaključuju da je kurkuma sigurna i lako dostupna opcija vrijedna razmatranja – no uvijek uz prethodnu konzultaciju s liječnikom.