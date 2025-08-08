Stručnjaci: Jedna jutarnja navika može smanjiti rizik od krvnih ugrušaka

Iako je zgrušavanje krvi važno za oporavak od ozljeda, krvni ugrušci mogu biti iznimno opasni, a u nekim slučajevima i smrtonosni. Prema podacima, oni predstavljaju značajan rizik za srčani i moždani udar, a komplikacije povezane s njima svake godine uzrokuju desetke tisuća smrti samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako piše Parade, kardiolozi ističu da jednostavna jutarnja navika – ispijanje čaše vode prije kave – može pomoći u smanjenju tog rizika. Naime, dehidracija povećava viskoznost krvi, što može pogodovati stvaranju ugrušaka, a kava, kao blagi diuretik, dodatno potiče gubitak tekućine.

Zašto voda pomaže

"Većina ljudi započne dan lagano dehidrirana zbog noćnog gubitka tekućine, a kava taj problem može pogoršati", upozorava dr. Catherine Weinberg iz bolnice Northwell’s Lenox Hill. Dodaje kako jednostavna čaša vode prije kave pomaže “napuniti pumpu” i osigurati optimalno stanje cirkulacijskog sustava.

Slično poručuje i dr. Anne B. Curtis sa Sveučilišta u Buffalu, naglašavajući da dehidracija povećava koncentraciju krvi i time rizik od zgrušavanja. Dr. Cheng-Han Chen dodaje kako se isto odnosi i na čaj te druge kofeinske napitke.

Dodatni savjeti

Osobe s faktorima rizika, poput pretilosti, srčanih ili plućnih bolesti, trebale bi voditi posebnu brigu o hidraciji i redovito se kretati – ustajati i prošetati barem svakih sat vremena, osobito na putovanjima.

"Iako pijenje vode ne može izravno spriječiti nastanak krvnih ugrušaka, ono je važan dio prevencije i održavanja zdravlja", zaključuje dr. Dawn Warner Kershner iz The Heart Center at Mercy.