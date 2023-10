Stručni komentatori o situaciji s Livajom: "Posljedice i imamo i nemamo"

Robert Jarni i Aljoša Vojnović prokomentirali su oproštaj Marka Livaje i situaciju koju Luka Modrić ima u Real Madridu.

U studiju Nove TV u najavi utakmice Hrvatska - Turska stručni komentatori Robert Jarni i Aljoša Vojnović osvrnuli su se dvije aktualne teme vezane uz reprezentaciju - Marka Livaju i Luku Modrića.

Prije nekoliko dana Livaja je objavio da zaključuje reprezentativnu karijeru i da neće više nositi dres Vatrenih, a evo što je o tome rekao Jarni:

"Bez obzira što sad nema ovih igrača, veliki je to gubitak. Ja koliko sam gledao te utakmice s Livajom, uvijek je davao sve od sebe i igrao jako dobro. Ono što je odlučio, to je njegova osobna stvar i ja to poštujem."

Što se tiče Modrića koji je u posljednje vrijeme prikovan za klupu Real Madrida, Jarni je istaknuo:

"Moram reći da sam jako iznenađen iz prostog razloga jer je Carlo Ancelotti uvijek volio malo iskusnije igrače, bio je njihov zagovornik i volio ih je. Ja sam očekivao da će imati malo veću minutažu, međutim mislim da se sve promijenilo nakon utakmice protiv Atletico Madrida, tu je počeo njegov pad i ulaženje s klupe."

Vojnović je o Modriću elaborirao:

"Ne trebamo biti zabrinuti za njegov status unutar reprezentacije, ali posljedice ove situacije i imamo i nemamo. S jedne strane, manji broj utakmica i manji broj nastupa i manje opterećenje je potencijalno dobro za njega da produži karijeru, da se minimizira neka opasnost od ozljeda. Međutim ona druga stvar, a to je i Luka sam rekao, da je on igrač kalibra kakav je navikao da igra stalno i tu postoji bojazan da ukoliko izgubi taj ritam srijeda-nedjelja može dolaziti do ubrzanog smanjenja fizičkih kapaciteta uslijed manjeg opterećenja. Specifična situacija za njega, ali ono što je bilo najljepše čuti je da se on mora za to mentalno pripremiti, jer to je udarac na ego", zaključio je Vojnović.