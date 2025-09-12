Stroža prometna regulativa – važna prilika za sigurniji i održiviji promet u Dalmaciji

U osvrtu na nedavnu konferenciju „Vision Zero“, na kojoj je MUP najavio prijedloge za pooštravanje prometnih propisa i veću odgovornost za sudionike u prometu, Dalmatinska energetska agencija podržava inicijative koje vode ka sigurnijem, održivijem prometu.

Prema prezentiranim podacima:

Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa predviđa smanjenje broja smrtno stradalih i ljudi s teškim ozljedama za 50 % do kraja 2030., u odnosu na 2019. godinu.

U prvih osam mjeseci ove godine zabilježeno je značajno poboljšanje u brojnim pokazateljima, osim u broju smrtno stradalih (194).

Među najčešćim uzrocima prometnih nesreća su: brzina, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili kacige te korištenje mobitela.

Što predlaže MUP?

Edukacija

Inženjerska rješenja u prometnoj infrastrukturi

Zakonska regulativa: pooštravanje kazni, stroža pravila za vozače, posebne odredbe za skrivanje tablica, prekršaje nasred prometne trake, te mogućnost promjene pravila vezanih za vozačke dozvole stranaca.

Mi u Dalmatinskoj energetskoj agenciji smatramo da ova promjena predstavlja:

priliku za integriranje prometne sigurnosti s konceptom održive mobilnosti – uvođenjem sigurnijih biciklističkih i pješačkih ruta, poticanjem prijevoza električnim vozilima i smanjenjem automobilskog prometa u glavnim središtima; izazov za lokalne vlasti da prilagode infrastrukturu i provedbu, jer zakonske izmjene moraju biti popraćene tehničkom i organizacijskom spremnošću; dužnost da se potakne i građane: osvijestiti važnost pridržavanja prometnih pravila – jer bez sudjelovanja svih, čak ni najbogatiji zakoni ne mogu u potpunosti zaživjeti.

Povećanje sigurnosti prometa nije samo zadatak policije ni zakona, već zajednički zadatak svih – projektanata, lokalnih vlasti, tvrtki, vozača, pješaka. Dalmatinska energetska agencija će i dalje podržavati inicijative koje potiču održiv, siguran i učinkovit promet te je spremna sudjelovati u suradnji s nadležnima kako bi se ovi planovi proveli na terenu.