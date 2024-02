ŠTROMAR O PORUKAMA IZMEĐU TRUDUIĆA I RIMAC: "Nazivala me u porukama 'srce moje', 'dušo moja'. Jednostavno se tako obraćala ljudima"

Saborski zastupnik i nekadašnji ministar u Vladi Andreja Plenkovića, HNS-ovac Predrag Štromar, u intevjuu za Novi list izjavio je da su ga nasmijale poruke Turudića i Josipe Rimac jer se prisjetio vlastite slične korespondencije s njom, zbog koje je morao dati iskaz istražiteljima USKOK-a.

"Glasat ću za Turudića, nisam čuo da je bilo tko promijenio mišljenje nakon ovih poruka. Znate, ona vam je sa svima komunicirala kao s Turudićem. Meni je, recimo, na poruku da se smiri zbog nečega, odgovorila – samo me ti možeš smiriti", prisjetio se.

"Bilo je to u novinama i kada ih je moja supruga ujutro kupila, odmah mi je po povratku s vrata vikala: Predrag! Je li u redu objavom takvih poruka uništavati živote ljudima? Nisam s Josipom uopće bio dobar, a nazivala me u porukama »srce moje«, »dušo moja«. Jednostavno se tako obraćala ljudima. Ili bi napisala dužnosniku da će ga, ako joj nešto ne napravi, »popapati mrak«. Čak i da će šef, misleći na Plenkovića, saznati ako joj se nešto ne potpiše do devet ujutro. Ona je na taj način samo iskorištavala jadne ljude, blefirala je", ispričao je Štromar za Novi list.

Odvjetnik Josipe Pleslić (Rimac) priopćio je da poruke nje i Turudića »nisu dio niti jednog spisa kazenog predmeta koji se vodi protv godpođe Pleslić, što implicira da se radi o tajnim podacima koje posjeduju privilegirane osobe i čija objava služi, a isključivo diskreditaciji gospodina Turudića u smislu njegovog imenovanja za glavnog državnog odvjetnika«. Te su poruke doista novo pogonsko gorivo opoziciji u borbi protiv Turudićevog izbora. Sve je više među oporbenim strankama prisutan stav da Turudić više ne smije biti niti sudac.