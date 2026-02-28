Stroga tajnost: Tko stoji iza misterioznih zabava pod maskama u Dalmaciji?

Organizatori u najavama ističu kako je događaj inspiriran kultnim filmom Stanleya Kubricka “Eyes Wide Shut”, a upravo ta referenca dodatno je potaknula znatiželju građana.

Jedan zadarski taksist ispričao je kako je nedavno imao neobičnu vožnju.

– Svi su bili pod maskama, odjeveni kao da su izašli ravno iz filma. Dok sam ih vozio kroz grad, imao sam osjećaj kao da sudjelujem u nekom tajanstvenom ritualu. Bilo je pomalo neobično, ali sve je prošlo uredno – platili su i izašli na dogovorenoj lokaciji – rekao je.

Slično iskustvo opisao je i drugi vozač, koji je naglasio da je atmosfera u automobilu bila gotovo mistična. Putnici su, kaže, većinom šutjeli ili tiho razgovarali.

– Stali smo na lokaciji za koju nikad prije nisam čuo. Izašli su maskirani i to je bilo to. U jednom trenutku pomislio sam da cijela priča djeluje pomalo sumnjivo, ali na kraju je sve bilo korektno – dodao je uz osmijeh.

Prema informacijama iz online pozivnica, riječ je o ekskluzivnom događaju s ograničenim brojem uzvanika. Točna lokacija otkriva se tek na dan održavanja, a sudionici moraju poštovati strogi dress code – elegantnu odjeću uz maske u stilu spomenutog filma. Organizatori najavljuju pažljivo odabranu glazbu, DJ-e, plesače te premium ponudu hrane i pića. U cijenu je, kako se navodi, uključen i organizirani prijevoz do i s lokacije.

Kako su se priče o “Mystery Zadar Eventu” počele širiti, tema je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama. Građani nagađaju o pravoj prirodi zabave, a mnoge zbunjuje obvezna izjava o tajnosti.

– Ako je inspiracija “Eyes Wide Shut”, znači li to javni poziv na orgije? – zapitao se jedan zabrinuti Zadranin.

Drugi su otišli korak dalje u svojim sumnjama.

– Izgleda kao da netko želi namamiti naivne goste, pa ih onda… znate već – napisao je jedan korisnik.

Unatoč brojnim komentarima i teorijama, za sada nema potvrda o bilo kakvim nezakonitim aktivnostima. Ono što je sigurno jest da su tajanstvene zabave pod maskama uspjele postići ono najvažnije – pobuditi znatiželju cijelog grada, javlja Slobodna.