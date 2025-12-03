Strina, LEGO i kako sam izgubio publiku u tri sekunde

Taman uspijem.

Nekako sve okupit pored napuhanaca, trampulina, bazena s lopticama i ostalih čudesa i distrakcija.

Ulovi se pažnja cijele grupe.

Sva dica gledaju u mene.

Tišina.

Napetost.

Onaj trenutak kad znaš da sad ide magija.

U glavi mislim:

“E, sad će čarolija… sad ih imam!”

I onda…

naravno…

ULAZI STRINA.

Bez kucanja.

Bez “dobar dan”.

Bez isprike.

Ulazi ravno u krug, ka da je scena njezina:

“AJME, EVO GA, SLAVLJENIK!!!”

Diže dite.

Ljubi ga.

I daje mu – LEGO Technic.

U tom trenutku slavljenik više mene ne vidi.

Ne vidi ni mater.

Ni ćaću.

Ni tortu.

Ni prijatelje.

On vidi samo jedno:

LEGICE.

Mali izlazi iz kruga.

Ide ravno prema stolu.

Već gura prst u kutiju.

Već traži di će otvorit.

A ja u tom trenutku shvatim da imam dva ozbiljna problema:

1. izgubio sam publiku

2. izgubio sam glavnog lika

Gledam ja…

publiku…

dite…

legice…

strinu…

I palim profesionalni način preživljavanja – metodu pridruživanja.

Veselo, glasno, animatorski:

“Juhuuuu!

Legiceeeee!

Daj da i mi vidimoooo!”

A iznutra:

“O, strina… strina…”

Pokušavam vratit krug:

“Ajmo svi zajedno pogledat!”

Dođu tri dite.

Ostali su već u fazi:

“A kad je torta?”

Stojim.

Gledam.

Dišem.

Smiren.

Profesionalac.

Priđem strini i kažem:

“Dobar dan.”

Ona me pogleda onim pogledom ka da sam joj doša pitat šifru od interneta:

“A ko si ti?”

I tu mi sve postane jasno.

Možda je problem u meni.

Možda zato šta sam obučen ka klaun.

I mislim se:

“Dobro… drugi put ću doć ko iluzionist u odijelu.

Sako.

Kravata.

Aktovka.”

Dođem, otvorim aktovku – baloni unutra.

Strina:

“Ahaaa… sad je u redu.”

I tu shvatiš…

Ja sam doša s planom.

S programom.

S ritmom.

S pripremom.

A ona je došla s:

– jednim poklonom

– i nula osjećaja za dramaturgiju

I pobijedila me u tri sekunde.

Ja sam učio animaciju.

Edukacije.

Psihologiju dice.

Rad s grupom.

A ona je završila — STRINA AKADEMIJU.

I tamo se, očito, diplomski rad brani bez publike.