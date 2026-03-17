Strijelci Dalmacijacementa briljirali u Zagrebu: Osvojili čak 12 medalja na državnom prvenstvu

Strijelci Dalmacijacementa nastavili su niz vrhunskih rezultata, osvojivši čak 12 medalja na prvenstvu Hrvatske u zračnom oružju za juniore i mlađe juniore, održanom u Zagrebu.

Najuspješniji pojedinac bio je veliki hrvatski talent Toma Tadić, koji je osvojio zlato zračnom puškom u juniorskoj konkurenciji. Tadić je bio najbolji već u kvalifikacijama, a dominaciju je potvrdio i u finalu među osam najboljih. Uz to je stigao i do ekipnog srebra zajedno s Rokom Radinovićem i Nikolom Janjićem.

Ekipna zlata za Dalmacijacement osvojile su juniorke zračnom puškom u sastavu Dora Čilaš, Tonka Knez i Tina Kunac, kao i juniori zračnim pištoljem koje su činili Bruno Pervan, Ante Danko Visković i Krešimir Jelavić-Čičić. Pervan je dodatno osvojio i pojedinačno srebro.

Zlatom su se okitile i juniorke zračnim pištoljem u sastavu Anna Ćukušić, Petra Kuzmanić i Ema Bračanov, dok su u pojedinačnoj konkurenciji stigle još dvije medalje – srebro je osvojila Lana Sikavica, a broncu Anna Ćukušić.

U konkurenciji mlađih juniorki, ekipa Dalmacijacementa sa zračnim pištoljem osvojila je srebro u sastavu Ema Bračanov, Petra Kuzmanić i Marijeta Tadić. Srebro je pripalo i mlađim juniorkama zračnom puškom (Tonka Knez, Tina Kunac i Leona Bubić), pri čemu je Knez osvojila i pojedinačno srebro.

Brončanu medalju osvojila je ekipa mlađih juniora zračnom puškom u sastavu Roko Radinović, Nikola Janjić i Marino Galić.

Ovim uspjehom solinski klub još jednom je potvrdio status jednog od najtrofejnijih i najuspješnijih streljačkih kolektiva u Hrvatskoj.