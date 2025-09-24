Strijelac SK Centar Split Marko Šušnjar srebrni na Prvenstvu Hrvatske u Osijeku

Na Prvenstvu Hrvatske u gađanju 300 metara VK puška s optikom F-Open, održanom 20. rujna u Osijeku, strijelac Marko Šušnjar iz Streljačkog kluba Centar Split ostvario je izvrstan rezultat i osvojio srebrnu medalju.

Šušnjar je pogodio 100,14 bodova, što je bilo dovoljno za drugo mjesto u iznimno jakoj konkurenciji. Ispred njega našao se samo David Špoljarić iz kluba Osijek 1784, koji je sa 100,16 bodova zauzeo prvo mjesto. Broncu je osvojio Zoran Zerec iz kluba Strijelac-ZG sa 100,12 bodova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim u ovoj disciplini, Marko Šušnjar nastupio je i u 300m VK puška s optikom F-Class, kao i u disciplini 100m MK puška s optikom F-Target, čime je još jednom potvrdio svoju svestranost i posvećenost sportskom streljaštvu.

Ovaj sjajan rezultat veliko je priznanje ne samo za Šušnjara, već i za njegov klub SK Centar Split, koji nastavlja nizati uspjehe na nacionalnoj razini. Sve aktivnosti kluba možete pratiti na službenim web stranicama: https://www.sk- centar.hr