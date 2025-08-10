STRIJELAC ŠEGO: Idemo po pobjedu u Tiranu, gazimo dalje

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL. Bolji su bili koji su slavili rezultatom odnosno golovima Benrahoua i Šege iz najstrože kazne u 52. i 62. minute, a debi je u bijelom dresu upisao Raçi. Hajduku su dva gola, Šegin i Kalikov, bila poništena zbog zaleđa.

Strijelac drugog pogotka, Michele Šego stao je pred novinare nakon susreta.

Možete li prokomentirati proslavu gola?

- To je nešto interno, s ekipom sam se dogovorio i podržala me. Tu smo pokazali timski duh i drago mi je da su svi stali uz mene.

Publika Vam je skandirala ime?

- Da, malo su i emocije proradile, to sam htio čuti, drago mi je da su vjerovali u mene.

Što Vam znači ovaj gol?

- Znači mi sve, nadam se da se sad otvorilo. Idemo dalje, nećemo sada velike najave, imamo i druge utakmice.

Šest novih igrača u postavi, kako ste gledali na to, dobili ste priliku?

- To je nama prilika da se dokažemo, nadam se da smo je svi iskoristili, pokazali smo širinu, pobijedili i idemo dalje.

Bilo je teško vrijeme za igranje?

- Užas i katastrofa, ne možeš disati.

Što Vam je trener rekao na poluvremenu?

- Da dobro igramo, još smo neke taktičke stvari doradili, forsirali smo, izborili dva penala i zabili.

Što očekujete u Tirani?

- A pobjedu, ništa drugo. Sutra se trebamo odmoriti i gazimo dalje.