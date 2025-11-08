STRIJELAC KROVINOVIĆ NAKON POBJEDE: Dali smo zadnji atom snage, tri boda su zasluženo tu

Hajduk je danas s početkom od 17:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat otišao u korist Hajduka, 2:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute i Šege iz 94. minute.

Strijelac prvog gola, Filip Krovinović prokomentirao je susret: „Super utakmica, jako teška, Osijek definitivno ne zaslužuje biti tu gdje je. Zaslužena naša pobjeda, oni su dobra ekipa, prijetili su, ali naša energija i želja na dobrom je nivou i zbog toga smo zaslužili tri boda.“

Oni su krenuli prema naprijed i bili otvoreni?

- Nije bilo lako, imali su prilike, ali bili su blizu. Možda ih je slomio i crveni karton, dali smo sve od sebe, zadnji atom snage i zaslužena tri boda su tu.

Šteta što slijedi stanka?

- Da, tako nas je i prije slomilo, pod vodstvom trenera Dambrauskasa, kad smo bili prvi. Tad je isto bila stanka. Mi smo profesionalci i ne smijemo se nikada opustiti, moramo biti sve bolji i bolji.

Igrate rasterećenije, u čemu je fora?

- Fora je u tome da sam se digao gore. To igram skoro cijeli život, ali bitno je da sam tu za Hajduka, na kojoj god poziciji, sad uživam u ovoj svojoj prirodnoj.

Dojam je da je Garcia standardizirao momčad. Rezultira li to dobrim igrama?

- Dobro ste primijetili. Znali smo da nismo bili najbolji protiv Lokomotive i Vukovara, to nam je i trener rekao. Prije i poslije toga bili smo i bit ćemo na dobrom putu.

Livaja se vratio…

- Da, jako sam sretan, bit ćemo još bolji. Moramo još samo ići dimenziju više.

Komentar o golu?

- Pucao sam kao Reba na Svjetskom, bez razmišljanja, iz prve. Lijepo je sjela i ušla, svi su sretni, ja najsretniji, a sa slijedi malo odmora.

Dolazi Jadranski derbi?

- Rijeka je prošle godine osvojila duplu krunu, veliki respekt. Nije skoro nitko otišao, mislim da su doveli nekoliko pojačanja, promijenio se trener, nije to lako. Mi gledamo sebe, gledamo samo to.

Možemo li zaključiti, „I Krovinović puca i onda“?

- I onda gol! Svi su tu, i mama, i tata, i Sara (op.a. Sara je Krovinovićeva nećakinja)! Pobjedu posvećujem njoj.