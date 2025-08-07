STRIJELAC DURDOV NAKON POBJEDE: Hvala puno Krovinoviću na asistenciji

Nogometaši su Hajduka danas od 21 sat igrali protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Za vodstvo gostiju zabio je Bregu u 36. minuti nakon šuta iz daljine, a rezultat je potom poravnao Durdov u 49. minuti kada je nakon Krovinovićeva prolaska i ubačaja glavom pospremio loptu u mrežu za 1:1. Bamba je golom u 63. minuti Hajduk doveo u prednost nakon što je oduzeo loptu i matirao Teqju za 2:1. Utakmicu je obilježio debi Rebića kojemu je Poljud skandirao ime nakon ulaska u igru.

Svoj je komentar utakmice dao strijelac prvog gola Bruno Durdov: „Jako dobra utakmica, mislim da smo dobro ušli u utakmicu i odigrali taj presing. Pali smo nakon 25 minuta, primili smo pogodak, ali na kraju smo pokazali karakter i uspjeli pobijediti.“

Emocije su izišle iz Vas?

- Da, čekao sam gotovo godinu dana na ovaj pogodak. Bilo mi je jako teško, ali još sam više sretan što je ušlo.

Dojam je da ste mogli zabiti još koji gol?

- Zasigurno, ali i oni su bili dobra momčad. Imali smo puno više zicera i puno više šansi. Danas nije ušlo, ali nadamo se da će sljedeći put.

Kako ste vidjeli asistenciju Krovinovića?

- Nisam to očekivao, odlično me pronašao. Hvala mu puno.

Što Vam je trener rekao na poluvremenu?

- Ništa specijalno, rekao je da igramo dobro, da moramo malo popraviti taj presing i s tim gardom zabili smo dva gola. Nismo se bojali zabiti gol.

Je li ovo dovoljno za uzvrat?

- Mislim da ne, moramo nastaviti raditi na 200 %, davati na treningu 200 % jer ništa nije gotovo.

Što Rebić psihološki znači momčadi?

- Znači puno, on je legenda. Dobro se prilagodio. Znamo kakav je igrač i da nam može pomoći.

Slijedi li u nedjelju nova pobjeda protiv Gorice?

- Nadam se da je. Sad ćemo se malo odmoriti i pripremiti i nadamo se nova tri boda.