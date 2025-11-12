Stričević u Gradskom vijeću upozorio na višemjesečni neovlašteni pristup informatičkom sustavu Grada Splita: "Građani Splita imaju pravo znati što se dogodilo"

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita HDZ-ov vijećnik Bruno Stričević otvorio je pitanje ozbiljnog sigurnosnog incidenta u informatičkom sustavu Grada Splita, upozorivši na višemjesečni neovlašteni pristup predmetima i osobnim podacima građana.

Prema informacijama koje su dosad dospjele u javnost, nepoznati počinitelj ili više njih duže je vrijeme imao uvid u sustav bez odgovarajućih ovlasti, što, kako je istaknuo Stričević, predstavlja ozbiljan udar na povjerenje građana u gradske institucije te može imati i značajne pravne posljedice.

"U javnosti smo mogli vidjeti ozbiljne informacije o neovlaštenom pristupu informatičkom sustavu Grada Splita, odnosno višemjesečnom ulasku u predmete i podatke građana bez ikakvog ovlaštenja. Riječ je o situaciji koja ozbiljno narušava povjerenje građana u institucije i može imati ozbiljne pravne posljedice", poručio je Stričević.

"Vrijeme je za potpunu transparentnost i odgovornost"

Vijećnik HDZ-a zatražio je od gradonačelnika niz konkretnih odgovora o daljnjem postupanju grada u ovom slučaju. Postavio je tri ključna pitanja: u kojoj je fazi postupak utvrđivanja činjenica o neovlaštenom pristupu sustavu, tko provodi forenzičku istragu i jesu li poduzeti pravni koraci te koje se mjere konkretno poduzimaju kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih propusta.

Stričević je naglasio kako građani Splita imaju pravo znati što se dogodilo, tko je odgovoran i na koji se način štite njihovi osobni podaci.

"Građani Splita imaju pravo znati što se dogodilo, tko je odgovoran i što se poduzima kako bi njihovi osobni podaci i gradski sustavi bili sigurni. Vrijeme je za potpunu transparentnost i odgovornost", poručio je.