Stričević (HDZ): "Puljkov proračun bio nerealan, Split danas plaća cijenu"

Gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Bruno Stričević objavio je priopćenje u kojem je oštro kritizirao proračun koji je donijela gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Ivicom Puljkom, poručivši kako Split danas osjeća posljedice "planiranja proračuna koji se ne može izvršiti".

Stričević tvrdi da je proračun bio nerealno postavljen, bez stvarnog financijskog pokrića i s izvršenjem "daleko ispod planiranog" što je, prema njegovim riječima, dovelo do problema koji su sada vidljivi u funkcioniranju grada. Umjesto preuzimanja odgovornosti, navodi vijećnik, iz gradske uprave stižu prozivanja i optužbe prema onima koji na probleme upozoravaju, uključujući i Ministarstvo financija.

Prema Stričeviću, u proračunu nisu bila osigurana sredstva za ključne potrebe Splita. Kao posebno problematične stavke navodi održavanje i investicije u infrastrukturu, projekte garaža u gradskim kvartovima, javni gradski prijevoz, kao i plaće i standard gradske uprave te obveze prema gradskim ustanovama.

"Odgovorna fiskalna politika nije stvar političke dosjetke, nego temelj funkcioniranja grada", poručio je Stričević u objavi, naglašavajući da se radi o pitanjima koja se izravno tiču financijske stabilnosti Splita.

Dodao je kako će kao gradski vijećnik nastaviti tražiti transparentno i održivo upravljanje proračunom. U zaključku je poslao političku poruku aktualnoj vlasti: "Split zaslužuje ozbiljnost, ne cirkus."