Stravična tragedija: Na dječaka (7) pao nogometni gol, preminuo je

Neimenovani dječak preminuo je nakon što se na njega srušio nogometni gol na sportskom terenu u Njemačkoj. Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila u subotu poslijepodne, prije početka utakmice u naselju Bruck kod Erlangena. Dječak je hitno prebačen u bolnicu, gdje je kasnije podlegao teškim ozljedama, piše Fenix. Prema pisanju lokalnih medija, nesreća se dogodila na pomoćnom terenu dok su se nogometaši klubova FSV Erlangen-Bruck i SVG Steinachgrund zagrijavali za utakmicu. Utakmica državne lige (Landesliga) odmah je otkazana.

"Apsolutno ispravna i razumljiva odluka", izjavio je trener gostujuće momčadi Thomas Guter. Kriminalistička policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila točan uzrok nesreće. Po nalogu državnog odvjetništva, u istragu je uključen i vještak koji treba utvrditi zašto se okvir gola srušio na dijete. Kao znak sućuti i poštovanja prema žrtvi, Bavarski nogometni savez (BFV) otkazao je sve utakmice mlađih uzrasta planirane za nedjelju u okrugu Erlangen/Pegnitzgrund.

"Svi smo duboko potreseni i zatečeni. Nemamo riječi", stoji u dopisu saveza upućenom klubovima. "Želimo da nogomet utihne. Nogometna obitelj je u mislima sa svima onima koji moraju prihvatiti ono što je u ovom trenutku jednostavno neshvatljivo".