Stravična sudbina iranskog tinejdžera: "Pucali su mu u srce, mozak mu je bio rasut po tlu"

Usred brutalnog gušenja prosvjeda koji su zahvatili Iran nakon smrti Mahse Amini, na vidjelo izlaze potresne priče o žrtvama režimskog nasilja. Jedna od njih je ona 17-godišnjeg Amira Alija Haydarija iz Kermanšaha, čija je obitelj za Sky News ispričala kako je mladić prošlog četvrtka otišao na prosvjede sa školskim kolegama i više se nije vratio kući, prenosi 24sata.

Diako Haydari, rođak ubijenog mladića koji živi u Cardiffu, ispričao je detalje stravičnog zločina. Amir Ali je, prema njegovim riječima, na prosvjede otišao s prijateljima iz razreda. Ubrzo je pogođen metkom u srce, a dok je umirao, snage sigurnosti su ga brutalno pretukle.

​- Pucali su mu u srce, a dok je uzimao posljednji dah, toliko su ga puta udarili kundakom u glavu da mu je mozak bio rasut po tlu - rekao je potreseni rođak.

Kako bi prikrile zločin, vlasti su obitelji izdale smrtovnicu u kojoj stoji da je Amir Ali "pao s velike visine", što obitelj demantira. Diako je dodao da su u nasilju stradali i mnogi Amirovi prijatelji.

​- Dvojica njegovih prijatelja su u komi, a mnoge su ubili. Baš kao i njega. Divljački napadaju ljude jer žele ušutkati glas naroda - kazao je.

Leševe odvoze autobusima

Priča obitelji Haydari samo je jedna od mnogih koje izlaze na vidjelo unatoč potpunoj informacijskoj blokadi. Iranske vlasti su isključile internet te domaće i međunarodne pozive kako bi spriječile širenje vijesti o masovnim ubojstvima. Dok državna televizija prikazuje prorežimske skupove, istina je daleko mračnija.

Prema tvrdnjama obitelji, broj ubijenih u Kermanšahu bio je toliki da su vlasti morale angažirati dva gradska autobusa kako bi prevezle tijela u mrtvačnicu. Amirov stric, koji ga je identificirao, rekao je da je u bolnici vidio oko 500 leševa.

Jezive scene stižu i iz predgrađa Teherana, gdje ožalošćeni traže svoje najmilije među stotinama tijela u crnim vrećama.

Organizacije za ljudska prava procjenjuju da je ubijeno najmanje 650 ljudi, no stvaran broj vjerojatno je i veći.